НХЛ. Путь очков Кучерова и Дебринкэта, шат-аут Варламова

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«Калгари» — «Аризона» 5:2

«Калгари» одержал домашнюю победу над «Аризоной» со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду чуть более 14 минут, однако результативными действиями не отличился.

«Калгари» одержал вторую победу после четырёх поражений и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков. «Аризона» (57) — 10-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Голы: Райан — 6 (Джиордано, Хэтэуэй), 1:34 — 1:0. Гарлэнд — 12 (Казинс), 26:27 — 1:1. Джиордано — 13 (Ткачак, Андерссон), 31:20 — 2:1. Уил — 4 (бол., Гальченюк, Экман-Ларссон), 34:21 — 2:2. Чарник — 4 (Беннетт, Андерссон), 36:47 — 3:2. Фролик — 13 (Линдхольм, Баклунд), 45:48 — 4:2. Баклунд — 14 (п.в., Фролик, Линдхольм), 58:48 — 5:2Вратари: Смит — Пикар (57:33 — 58:48)Штраф: 6-4Броски: 33 (7+13+13) — 29 (8+11+10)

«Калгари» — «Аризона» 5:2

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 1:5

«Тампа» на выезде обыграла «Коламбус» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Главным героем матча стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Он принял участие во всех голевых комбинациях своей команды, набрав 5 очков. Россиянин достиг отметки в 99 (29+70) очков за сезон. Он продолжает лидировать в бомбардирской гонке НХЛ.

Две результативные передачи на свой счет записал российский защитник Михаил Сергачев. Он провел на льду 18 минут 56 секунд.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40. Он был назван второй зведой матча.

«Тампа» выиграла шестой матч кряду и с 94 очками лидирует в Восточной конференции. «Коламбус» потерпел второе поражение в последних семи встречах, «голубые жакеты» идут шестыми (69 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Голы: Кучеров — 28 (Гурд, Сергачев), 11:18 — 0:1. Кучеров — 29, 14:24 — 0:2. Стэмкос — 33 (бол., Кучеров, Пойнт), 39:31 — 0:3. Пойнт — 34 (бол., Кучеров, Сергачев), 40:12 — 0:4. Пойнт — 35 (Кучеров), 40:46 — 0:5. Седлак — 4 (Нэш, Харрингтон), 58:15 — 1:5Вратари: Корписало — ВасилевскийШтраф: 8-10Броски: 40 (20+9+11) — 20 (6+8+6)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 1:5

«Чикаго» — «Оттава» 8:7

«Чикаго» обыграл «Оттаву» со счетом 8:7 (5:4, 2:1, 1:2).

Нападающий «Блэкхокс» Алекс Дебринкэт сделал в этой игре хет-трик и 2 результативные передачи. Форвард «Чикаго» Патрик Кейн набрал 3 (1+2) очка. Он продлил свою результативную серию до 18 матчей.

Российский нападающий «Блэкхокс» Артем Анисимов провел на площадке 15 минут и сделал результативную передачу.

«Чикаго» (59 очков) — десятый на Западе, «Оттава» (49 баллов) — 16-я на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Оттава» — 8:7 (5:4, 2:1, 1:2) Голы: Райан — 13 (бол., Дюшен, Дзингел), 2:06 — 0:1. Балцерс — 3 (Тирни, Бедкер), 2:40 — 0:2. Дебринкэт — 30 (бол., Тэйвз, Кейн), 3:54 — 1:2. Дебринкэт — 31 (Кахун, Стром), 5:07 — 2:2. Уайт — 12, 7:55 — 2:3. Кейн — 36 (Кит), 12:36 — 3:3. Стром — 15 (Кит), 13:22 — 4:3. Саад — 20 (Сикура, Анисимов), 14:53 — 5:3. Стоун — 28 (Ткачак, Уайт), 17:46 — 5:4. Уайт — 13 (Ткачак, Стоун), 21:32 — 5:5. Дебринкэт — 32 (Стром), 28:19 — 6:5. Форслинг — 3 (Саад, Дебринкэт), 30:31 — 7:5. Тэйвз — 28 (бол., Дебринкэт, Кейн), 43:51 — 8:5. Шабо — 12 (Сиси, Дюшен), 49:01 — 8:6. Шабо — 13 (Пажо, Пяйярви-Свенссон), 54:43 — 8:7Вратари: Делиа (Уорд, 7:55) — Нильссон (Андерсон, 13:22, 48:56 — 49:01, 58:20)Штраф: 8-10Броски: 42 (15+16+11) — 38 (16+12+10)

«Чикаго» — «Оттава» 8:7

«Колорадо» — «Вегас» 3:0

«Колорадо» на своей площадке обыграл «Вегас» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Нападающий Эндрю Агоццино набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил все 40 бросков по своим воротам и оформил второй в сезоне шатаут.

«Колорадо» одержал вторую победу в трёх матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков. «Вегас» (68) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Жост — 7, 6:36 — 1:0. Агоццино — 1 (Ландескуг, Маккиннон), 25:47 — 2:0. Колверт — 9 (Нието, Агоццино), 46:53 — 3:0Вратари: Варламов — СуббанШтраф: 8-6Броски: 38 (15+13+10) — 40 (11+14+15)

«Колорадо» — «Вегас» 3:0

«Сан-Хосе» — «Бостон»

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»