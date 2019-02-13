«Слован» одержал волевую победу над минским «Динамо»

Братиславскийодержал домашнюю победу над минским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Рудольф Червены (15-я минута), Марек Слобода (23) и Джефф Таффе (46).

За гостей шайбы забросили Теэму Пулккинен (7) и Максим Парфеевец (12).

«Слован» с 33 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на 11-й строчке — 40 очков.