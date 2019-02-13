«Слован» одержал волевую победу над минским «Динамо»

Фрагмент матча
«Динамо»
В составе победителей отличились Рудольф Червены (15-я минута), Марек Слобода (23) и Джефф Таффе (46).
За гостей шайбы забросили Теэму Пулккинен (7) и Максим Парфеевец (12).
«Слован» с 33 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на 11-й строчке — 40 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Пулккинен — 12 (Уиркош), 7:19 — 0:1. Парфеевец — 1 (Дроздов), 12:07 — 0:2. Червены — 11 (бол., Серсен, Тэйфф), 15:34 — 1:2. Слобода — 3 (Сукель, Грман), 23:03 — 2:2. Тэйфф — 12 (Яношик, Серсен), 46:09 — 3:2Вратари: Штепанек — Энрот (58:58 — 59:53)Броски: 30 (8+12+10) — 30 (10+14+6)Штраф: 13 — 21