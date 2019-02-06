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    Овечкин: Поразительно — я номер один среди россиян в истории НХЛ

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который вышел на первое место в истории по очкам в НХЛ среди российских игроков, прокомментировал это достижение.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
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    «Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить только пару раз, а теперь я — номер один среди россиян в истории. Поразительно. В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который всё своё время проводил со мной. Это уже история, и я обошёл всех этих легенд. Знаете, это довольно серьёзное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнёрам. Это очень важно.

    Я говорил с Фёдоровым и сказал, что это большая честь. У нас очень хорошие отношения. И я уверен — он рад, что это я обогнал его. Сколько хоккеистов из России сыграли в лиге? Быть первым среди них — это нечто особенное», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

    Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (3:2) Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, на счету форварда «столичных» 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Федорова на одно очко меньше. При этом экс-форвард «Детройта» провел на 193 матча больше, чем Овечкин. 0

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