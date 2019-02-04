«Слован» выиграл у рижского «Динамо»

Хоккеисты «Слована»
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Хозяева вышли вперед на 15-й минуте, когда точный бросок нанес Марек Слобода.
На 24-й минуте гол Микелиса Редлихса восстановил равновесие на табло.
Впрочем, на 35-й минуте «Слован» вновь вышел вперед благодаря заброшенной шайбе Джеффа Таффе. Этот бросок и стал победным.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Слобода — 2, 14:46 — 1:0. Редлихс — 7 (бол., Майоне, Виделль), 23:41 — 1:1. Тэйфф — 11 (Бэйли, Червены), 34:33 — 2:1Вратари: Штепанек (34:22 — 34:33) — БиляловШтраф: 2 — 6Броски: 29 (13+9+7) — 19 (10+6+3)
В турнирной таблице Западной конференции «Слован» занимает 12-е место (31 очко), а рижское «Динамо» — девятое (54 очка). 0