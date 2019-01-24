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    «Локомотив» уничтожил «Слован»

    КХЛ Локомотив Слован
    «Локомотив» одержал разгромную победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»
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    «Железнодорожники» выиграли со счетом 7:0.

    Дублем у победителей отметился нападающий Данил Юртайкин. Еще по одному голу на счету Александра Елесина, Рушана Рафикова, Степана Санникова, Егора Коршкова и Николая Коваленко.

    «Локомотив» набрал 73 очка, занимает третье место на Западе и гарантировал себе участие в плей-офф.

    «Слован» (27 очков) замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Слован» (Братислава) — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
    Голы: Коваленко — 5 (бол., Иванов, Каюмов), 12:06 — 1:0. Юртайкин — 7, 27:54 — 2:0. Рафиков — 4 (бол., Иванов, Осипов), 37:08 — 3:0. Санников — 8 (Афанасьев, Алексеев), 38:52 — 4:0. Коршков — 1 (Денисенко, Осипов), 46:43 — 5:0. Елесин — 4 (бол., Е. Аверин, Локтионов), 51:12 — 6:0. Юртайкин — 8 (бол., Рафиков, Алексеев), 51:40 — 7:0Вратари: Коновалов — ЧильякШтраф: 2-10Броски: 33 (15+7+11) — 26 (7+12+7)
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