«Локомотив» уничтожил «Слован»

Игроки «Локомотива»
«Локомотив»
«Железнодорожники» выиграли со счетом 7:0.
Дублем у победителей отметился нападающий Данил Юртайкин. Еще по одному голу на счету Александра Елесина, Рушана Рафикова, Степана Санникова, Егора Коршкова и Николая Коваленко.
«Локомотив» набрал 73 очка, занимает третье место на Западе и гарантировал себе участие в плей-офф.
«Слован» (27 очков) замыкает турнирную таблицу Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Слован» (Братислава) — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
Голы: Коваленко — 5 (бол., Иванов, Каюмов), 12:06 — 1:0. Юртайкин — 7, 27:54 — 2:0. Рафиков — 4 (бол., Иванов, Осипов), 37:08 — 3:0. Санников — 8 (Афанасьев, Алексеев), 38:52 — 4:0. Коршков — 1 (Денисенко, Осипов), 46:43 — 5:0. Елесин — 4 (бол., Е. Аверин, Локтионов), 51:12 — 6:0. Юртайкин — 8 (бол., Рафиков, Алексеев), 51:40 — 7:0Вратари: Коновалов — ЧильякШтраф: 2-10Броски: 33 (15+7+11) — 26 (7+12+7)