«Локомотив» уничтожил «Слован»

одержал разгромную победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Железнодорожники» выиграли со счетом 7:0.

Дублем у победителей отметился нападающий Данил Юртайкин. Еще по одному голу на счету Александра Елесина, Рушана Рафикова, Степана Санникова, Егора Коршкова и Николая Коваленко.

«Локомотив» набрал 73 очка, занимает третье место на Западе и гарантировал себе участие в плей-офф.

«Слован» (27 очков) замыкает турнирную таблицу Западной конференции.