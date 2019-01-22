СКА разгромил минское «Динамо», Барабанов оформил дубль

Питерский СКА одержал победу над минским «Динамо» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Антон Белов (2-я минута), Павел Дацюк (4) и Николай Прохоркин (30) и Александр Барабанов (17, 38).

Единственную шайбу минской команды забросил Джонатон Блум (49).

СКА, набрав 83 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче СКА на своем льду примет «Барыс», а «Динамо» в гостях сыграет с рижскими одноклубниками.