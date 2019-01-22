СКА разгромил минское «Динамо», Барабанов оформил дубль

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей отличились Антон Белов (2-я минута), Павел Дацюк (4) и Николай Прохоркин (30) и Александр Барабанов (17, 38).
Единственную шайбу минской команды забросил Джонатон Блум (49).
СКА, набрав 83 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» занимает 11-е место на «Западе».
В следующем матче СКА на своем льду примет «Барыс», а «Динамо» в гостях сыграет с рижскими одноклубниками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (3:0, 2:0, 0:0)
Голы: Белов — 5 (Хафизуллин, Кручинин), 1:34 — 1:0. Дацюк — 9 (бол., Кузьменко, Хафизуллин), 3:27 — 2:0. Барабанов — 12, 16:15 — 3:0. Прохоркин — 19 (Якупов, Гусев), 29:32 — 4:0. Барабанов — 13 (Хафизуллин, Кузьменко), 38:42 — 5:0. Блум — 2 (Хауден), 48:01 — 5:1Вратари: Шестеркин — КарнауховБроски: 31 (12+12+7) — 20 (7+6+7)Штраф: 6 — 10