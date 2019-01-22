Рижское «Динамо» нанесло «Словану» восьмое поражение подряд

Рижскоеодержало победу над братиславским(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей Лаурис Дарзиньш оформил дубль, еще один точный бросок в актив записал Мартиньш Дзиерикалс.

«Слован» забросил две шайбы усилиями Адама Лишки и Кайла Чипчупы,

«Динамо» набрало 50 очков и расположилось на 9-м месте в Западной конференции. «Слован», потерпевший восьмое поражение подряд, с 27-ю очками занимает последнюю строчку.