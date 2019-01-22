Рижское «Динамо» нанесло «Словану» восьмое поражение подряд

В составе победителей Лаурис Дарзиньш оформил дубль, еще один точный бросок в актив записал Мартиньш Дзиерикалс.
«Слован» забросил две шайбы усилиями Адама Лишки и Кайла Чипчупы,
«Динамо» набрало 50 очков и расположилось на 9-м месте в Западной конференции. «Слован», потерпевший восьмое поражение подряд, с 27-ю очками занимает последнюю строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Слован» (Братислава) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Дарзиньш — 13 (Редлихс, Дзанетти), 18:54 — 1:0. Лишка — 3 (Буц, Шварни), 27:48 — 1:1. Дзиеркалс — 4 (Балинскис, Майоне), 34:19 — 2:1. Чипчура — 5 (Клок), 38:52 — 2:2. Дарзиньш — 14 (Макмиллан, Редлихс), 43:36 — 3:2Вратари: Билялов — Штепанек (58:30)Броски: 25 (7+9+9) — 27 (9+13+5)Штраф: 10 — 12