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    Рижское «Динамо» нанесло «Словану» восьмое поражение подряд

    КХЛ Динамо Рига Слован
    Рижское «Динамо» одержало победу над братиславским «Слованом» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей Лаурис Дарзиньш оформил дубль, еще один точный бросок в актив записал Мартиньш Дзиерикалс.

    «Слован» забросил две шайбы усилиями Адама Лишки и Кайла Чипчупы,

    «Динамо» набрало 50 очков и расположилось на 9-м месте в Западной конференции. «Слован», потерпевший восьмое поражение подряд, с 27-ю очками занимает последнюю строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Слован» (Братислава) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Дарзиньш — 13 (Редлихс, Дзанетти), 18:54 — 1:0. Лишка — 3 (Буц, Шварни), 27:48 — 1:1. Дзиеркалс — 4 (Балинскис, Майоне), 34:19 — 2:1. Чипчура — 5 (Клок), 38:52 — 2:2. Дарзиньш — 14 (Макмиллан, Редлихс), 43:36 — 3:2Вратари: Билялов — Штепанек (58:30)Броски: 25 (7+9+9) — 27 (9+13+5)Штраф: 10 — 12
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