«Локомотив» вырвал победу у «Слована»

«Локомотив»
hclokomotiv.ru
Единственную шайбу на 57-й минуте забросил Якуб Накладал.
«Локомотив» после 46 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» располагается на последней позиции.
9 января «Локомотив» примет дома ЦСКА, а «Слован» сыграет в гостях с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Слован» (Братислава) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Накладал — 9 (бол., Козун, Крунвалль), 56:47 — 1:0Вратари: Коновалов — Чильяк (58:51)Броски: 38 (6+18+14) — 24 (9+10+5)Штраф: 0 — 8