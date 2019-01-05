«Авангард» нанес «Нефтехимику» восьмое поражение подряд

«Авангард»
«Авангард»
В составе победителей отличились Евгений Медведев (11-я минута) и Михаил Фисенко (44). Единственную шайбу «Нефтехимика» забросил Ильдар Шиксатдаров (17).
После 48 игр «Авангард» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает 11-ю позиции после 46 матчей.
7 января «Нефтехимик» сыграет дома с «Торпедо», а «Авангард» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Медведев — 6 (Зернов, Широков), 10:49 — 0:1. Шиксатдаров — 4 (мен.), 16:23 — 1:1. Фисенко — 3 (Тальбо), 43:03 — 1:2Вратари: Ежов (59:47) — БобковБроски: 21 (2+6+13) — 35 (16+10+9)Штраф: 31 — 12