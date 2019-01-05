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    «Авангард» нанес «Нефтехимику» восьмое поражение подряд

    КХЛ Нефтехимик Авангард
    Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от омского «Авангарда» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    В составе победителей отличились Евгений Медведев (11-я минута) и Михаил Фисенко (44). Единственную шайбу «Нефтехимика» забросил Ильдар Шиксатдаров (17).

    После 48 игр «Авангард» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает 11-ю позиции после 46 матчей.

    7 января «Нефтехимик» сыграет дома с «Торпедо», а «Авангард» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Медведев — 6 (Зернов, Широков), 10:49 — 0:1. Шиксатдаров — 4 (мен.), 16:23 — 1:1. Фисенко — 3 (Тальбо), 43:03 — 1:2Вратари: Ежов (59:47) — БобковБроски: 21 (2+6+13) — 35 (16+10+9)Штраф: 31 — 12
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