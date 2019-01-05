«Авангард» нанес «Нефтехимику» восьмое поражение подряд

Нижнекамскийпотерпел домашнее поражение от омского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Евгений Медведев (11-я минута) и Михаил Фисенко (44). Единственную шайбу «Нефтехимика» забросил Ильдар Шиксатдаров (17).

После 48 игр «Авангард» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает 11-ю позиции после 46 матчей.

7 января «Нефтехимик» сыграет дома с «Торпедо», а «Авангард» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».