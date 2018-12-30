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    НХЛ. Дубль Радулова, Дадонов помог «Флориде» обыграть «Филадельфию»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря

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    «Виннипег» — «Миннесота» — 1:3

    Нападающий Зак Паризе набрал в этой игре 2 (0+2) очка.

    «Уайлд» прервали свою неудачную серию из пяти поражений подряд. «Джетс», лидирующие в Западной конференции, проиграли второй раз за три дня.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Бартковски — 1 (Фолиньо), 9:28 — 0:1. Койл — 6 (Канин, Паризе), 22:17 — 0:2. Лайне — 24 (бол., Уилер, Бафлин), 47:21 — 1:2. Фер — 5 (п.в., Паризе), 59:13 — 1:3Вратари: Хеллебайк (58:19 — 59:13) — ДубникШтраф: 2 — 6Броски: 27 (6+10+11) — 25 (11+7+7)

    «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 1:4

    Для «Кингз» это поражение стало первым после четырех побед подряд.

    Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не набрал очков в этой игре. Нападающий провел на льду 16 минут 53 секунды, сделал 2 броска и завершил встречу с показателем «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Каррье — 8 (Икин, Холден), 4:55 — 0:1. Копитар — 9 (Уокер, Иафалло), 19:55 — 1:1. Так — 13 (Штястны), 32:26 — 1:2. Карлссон — 15 (Шмидт), 43:20 — 1:3. Штястны — 4 (п.в., Так, Шмидт), 57:28 — 1:4Вратари: Куик (57:20 — 57:28) — СуббанШтраф: 2 — 4Броски: 31 (8+7+16) — 32 (12+12+8)

    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 4:7

    Защитник «Шаркс» Эрик Карлссон набрал в этой игре 4 (1+3) очка. На счету Мелькера Карлссона 2 шайбы. Также дубль сделал Логан Кутюр.

    Два гола забил форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Он остается на 4-м месте в гонке бомбардиров с 56-ю (21+35) очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 4:7 (1:2, 0:2, 3:3)
    Голы: Макдэвид — 20 (Рэтти, Драйзайтль), 6:28 — 1:0. Донской — 7 (Э. Карлссон, Хертл), 6:44 — 1:1. Хертл — 14 (Бернс, Э. Карлссон), 10:13 — 1:2. Кутюр — 14 (Торнтон, Павелски), 26:39 — 1:3. Э. Карлссон — 3 (Гудроу, Донской), 38:45 — 1:4. М. Карлссон — 5 (Бернс, Лабанк), 42:41 — 1:5. Кутюр — 15 (мен., Кейн), 48:25 — 1:6. Джонс — 1 (Рэтти, Каджула), 50:40 — 2:6. М. Карлссон — 6 (Э. Карлссон, Гудроу), 54:09 — 2:7. Драйзайтль — 19 (Лучич, Беннинг), 56:53 — 3:7. Макдэвид — 21 (Уайдмэн, Рэтти), 59:54 — 4:7Вратари: Тэлбот — ДжонсШтраф: 6 — 2Броски: 26 (12+7+7) — 40 (12+16+12)

    «Флорида» — «Филадельфия» — 2:1

    Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов сделал в этой игре результативную передачу. Он принял участие в атаке, которая стала победной для команды.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Филадельфия» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Гостисбеер — 5 (Уил, Лотон), 1:45 — 0:1. Хоффман — 18 (бол., Юбердо, Барков), 53:16 — 1:1. Юбердо — 10 (Барков, Дадонов), 58:54 — 2:1Вратари: Раймер — Харт (59:04)Штраф: 4 — 6Броски: 36 (14+9+13) — 35 (12+8+15)

    «Баффало» — «Бостон» — 2:3 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Сканделла — 2 (Скиннер, Райнхарт), 4:40 — 1:0. Аккьяри — 1, 9:30 — 1:1. Ларссон — 4 (мен., Родригес, Сканделла), 25:43 — 2:1. Дебраск — 11 (бол., Краг, Пастрняк), 57:31 — 2:2. Керали — 3 (Гржельчик, Миллер), 63:44 — 2:3Вратари: Хаттон — РаскШтраф: 8 — 6Броски: 28 (7+14+5+2) — 42 (14+7+18+3)

    «Торонто» — «Айлендерс» — 0:4

    Хет-трик во втором периоде сделал нападающий Мэтью Барзал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Айлендерс» — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
    Голы: Филппула — 9 (Дэл Колл, Пулок), 9:35 — 0:1. Барзал — 8 (Бойчак, Бовилье), 22:49 — 0:2. Барзал — 9 (бол., Ледди, Нельсон), 24:56 — 0:3. Барзал — 10 (Пулок), 30:33 — 0:4Вратари: Спаркс — ЛенерШтраф: 6 — 4Броски: 36 (10+8+18) — 28 (10+10+8)

    «Оттава» — «Вашингтон» — 2:3

    Результативную передачу на свой счет записал нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

    Форвард Александр Овечкин не набрал очков. Для капитана «Кэпиталз» это пятая подряд игра без заброшенных шайб.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Вашингтон» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Уилсон — 11 (Кузнецов, Левингтон), 7:12 — 0:1. Левингтон — 1 (Бэкстрем, Зигенталер), 16:00 — 0:2. Боуи — 1 (Уилсон), 21:01 — 0:3. Уайт — 10 (Стоун, Ткачак), 24:22 — 1:3. Стоун — 18 (Ткачак, Уайт), 56:30 — 2:3Вратари: Хегберг (58:42 — 59:52) — КоплиШтраф: 22 — 14Броски: 33 (7+13+13) — 24 (10+7+7)

    «Тампа» — «Монреаль» — 6:5

    Героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Адам Эрн, который в третьем периоде забросил две шайбы.

    Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу. Ворота команды защищал Андрей Василевский. Он отразил 33 броска из 38.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа» — «Монреаль» — 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)
    Голы: Э. Шоу — 10 (бол., Татар, Котканиеми), 9:44 — 0:1. Агостино — 2 (Бенн, Дано), 10:00 — 0:2. Гурд — 11 (Эрне, Макдона), 14:12 — 1:2. Строльман — 2, 17:07 — 2:2. Бенн — 2 (Дано, Галлахер), 17:35 — 2:3. Кучеров — 18 (бол., Хедман, Пойнт), 27:55 — 3:3. Джонсон — 18 (Сергачев, Кучеров), 28:33 — 4:3. Кулак — 1 (Татар, Дано), 32:19 — 4:4. Э. Шоу — 11 (Лехконен, Уэбер), 33:11 — 4:5. Эрне — 5 (Строльман, Хедман), 49:36 — 5:5. Эрне — 6 (Гурд, Чирелли), 58:58 — 6:5Вратари: Василевский — Ниеми (59:07)Штраф: 6 — 6Броски: 32 (9+10+13) — 38 (18+14+6)

    «Даллас» — «Детройт» — 5:1

    Дубль в этой встрече на счету нападающего Александра Радулова. Он провел на площадке 20 минут 23 секунды. Денис Гурьянов отыграл 12 минут 18 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Детройт» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
    Голы: Комо — 4 (Факса, Федун), 25:11 — 1:0. Радулов — 12 (Янмарк, Линделл), 31:11 — 2:0. Радулов — 13 (бол., Спецца, Сегин), 34:43 — 3:0. Питлик — 6 (Факса, Комо), 40:31 — 4:0. Спецца — 6, 42:20 — 5:0. Ларкин — 17 (бол., Нюквист, Нильсен), 43:52 — 5:1Вратари: Бишоп — БерньеШтраф: 8 — 4Броски: 42 (17+16+9) — 34 (7+9+18)

    «Сент-Луис» — «Питтсбург» — 1:6

    Нападающий Сидни Кросби набрал в этой игре 4 (1+3) очка.

    Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу, которая стала последней в игре. Он провел на площадке 19 минут 17 секунд.

    В составе «Блюз» 11 минут 7 секунд отыграл Иван Барбашев. Владимир Тарасенко провел на льду 17 минут 38 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Питтсбург» — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
    Голы: Кросби — 17 (бол., Хернквист, Кессел), 0:48 — 0:1. Риикола — 1 (бол., Пирсон, Брассар), 25:13 — 0:2. Астон-Ризе — 5 (Летанг, Кросби), 27:17 — 0:3. Хернквист — 14 (бол., Летанг, Кессел), 29:25 — 0:4. Перрон — 13 (О`Райлли, Стин), 34:36 — 1:4. Гюнтцель — 16 (Дюмулин, Кросби), 43:05 — 1:5. Малкин — 12 (бол., Кессел, Летанг), 43:38 — 1:6Вратари: Аллен (Биннингтон, 39:25) — МюррейШтраф: 13 — 9Броски: 31 (8+12+11) — 30 (12+6+12)

    «Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 3:4

    Нападающий команды из Нью-Йорка Мика Зибанежад сделал 4 результативных передачи.

    Победная шайба на счету форварда Йеспера Фаста. Всего он набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
    Голы: Крайдер — 20 (бол., Зибанежад, Хэйс), 2:42 — 0:1. Бонино — 7 (бол., Экхольм, Фиала), 8:43 — 1:1. Фаст — 4 (Зибанежад, Крайдер), 23:51 — 1:2. Фиала — 7, 24:44 — 2:2. Бонино — 8 (бол., Смит, Фиала), 30:35 — 3:2. Стаал — 3 (Фаст, Зибанежад), 44:23 — 3:3. Фаст — 5 (Зибанежад, Крайдер), 47:35 — 3:4Вратари: Ринне (57:44) — ЛундквистШтраф: 4 — 10Броски: 37 (17+11+9) — 22 (8+10+4)

    «Колорадо» — «Чикаго» — 2:3 ОТ

    Победная шайба на счету нападающего Патрика Кейна. Всего он набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

    Форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов сделал результативную передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Чикаго» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Дебринкэт — 18 (бол., Кейн, Стром), 1:46 — 0:1. Кейн — 21 (Анисимов, Стром), 9:38 — 0:2. Рантанен — 17 (бол., Бэрри, Ландескуг), 17:04 — 1:2. Маккиннон — 23 (Немет, Андригетто), 38:21 — 2:2. Кейн — 22 (бол., Тэйвз, Густафссон), 60:41 — 2:3Вратари: Варламов (38:15 — 38:21) — ДелиаШтраф: 10 — 6Броски: 32 (16+9+7+0) — 37 (15+9+11+2)

    «Анахайм» — «Аризона» — 4:5 ОТ

    У победителей одно очко за результативную передачу набрал российский защитник Илья Любушкин. Решающую шайбу в овертайме забросил Ник Шмальц. У хозяев дубль сделал Ондржей Каше.

    «Аризона» набрала 36 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Анахайма» 44 очка и седьмое место.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Аризона» — 4:5 ОТ (2:1, 2:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Каше — 10 (Ритчи, Монтур), 0:46 — 1:0. Спронг — 4 (бол., Сильверберг, Хенрик), 13:37 — 2:0. Экман-Ларссон — 5 (бол., Гальченюк, Келлер), 19:43 — 2:1. Хенрик — 8 (Ритчи), 20:12 — 3:1. Фишер — 9 (Любушкин, Гарлэнд), 28:22 — 3:2. Каше — 11 (Ритчи, Линдхольм), 32:18 — 4:2. Казинс — 4 (Круз), 33:58 — 4:3. Чикран — 3 (Шмолц , Гальченюк), 34:37 — 4:4. Шмолц — 7 (Келлер, Экман-Ларссон), 60:33 — 4:5Вратари: Гибсон — ХиллШтраф: 6 — 10Броски: 41 (12+20+9+0) — 30 (9+11+9+1)

    «Калгари» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ

    В составе победителей отличились Брок Безер, Элиас Петтерсон и Александр Эдлер. У хозяев отличились Марк Янковски и Трэвис Хэмоник.

    «Ванкувер» набрал 42 очка и занимает девятое место в Западной конференции. У «Калгари» 50 очков и второе место на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Бозер — 14 (бол., Эдлер, Берчи), 5:08 — 0:1. Янковски — 6 (мен., Хэнифин), 14:30 — 1:1. Хэмоник — 3 (мен., Янковски), 28:46 — 2:1. Петтерссон — 19 (Танев), 31:37 — 2:2. Эдлер — 4 (Бозер), 63:06 — 2:3Вратари: Риттих — МаркстремШтраф: 8 — 10Броски: 33 (13+9+8+3) — 27 (6+10+8+3)
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