ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарИтоги-2018. Топ игроков-разочарований
  • 21:38
    • ЦСКА на выезде переиграл «Калев»
  • 21:22
    • «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»
  • 20:37
    • «Авангард» отыгрался со счета 0:3, победив «Барыс»
  • 20:21
    • Роша хочет остаться в «Спартаке»
  • 19:51
    • ЦСКА продлил победную серию до четырех матчей
    Все новости спорта

    «Авангард» отыгрался со счета 0:3, победив «Барыс»

    КХЛ Авангард Барыс
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на домашней арене одолел «Барыс» — 4:3 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0).

    Хоккеисты «Авангарда»
    Хоккеисты «Авангарда»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По итогам двух стартовых периодов гости повели 3:0 благодаря дублю Дмитрия Шевченко и точному броску Андре Петерссона.

    В заключительной двадцатиминутке хозяева отыгрались усилиями Алексея Емелина, Кирилла Петрова и Евгения Медведева.

    В серии буллитов решающую попытку реализовал Илья Михеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шевченко — 5 (Акользин, Бойд), 16:27 — 0:1. Шевченко — 6 (Сагадеев, Акользин), 18:51 — 0:2. Петерссон — 14 (бол., Дитц, Кормье), 27:34 — 0:3. Емелин — 5 (Зернов, Петров), 50:32 — 1:3. Петров — 7 (бол., Медведев, Фрэнсон), 56:52 — 2:3. Медведев — 4 (Михеев), 58:37 — 3:3Победный буллит: МихеевВратари: Бобков (Налимов, 20:00, 56:18 — 56:52, 58:09 — 58:37) — КарлссонШтраф: 6 — 14Броски: 46 (10+14+20+2) — 25 (8+12+5+0)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (61 очко), а «Барыс» — пятое (59 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Российская молодежь начала ЧМ с победы
  • 28/12/2018 в 10:46
    •
  • Прогноз
  • Швейцария U20 — Россия U20
  • 1.84
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария даст бой, но уступит России на МЧМ
  • Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Кризисный «Нэшвилл» не сможет сдержать «Вашингтон» Кузнецова и Овечкина
  • «Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Тампа-Бэй» Кучерова возьмет реванш у «Анахайма» за домашнее поражение
  • «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» неожиданно уступил дома «Вулвз» Футбол Драматичный крах «Тоттенхэма»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 05:330
  • 18:29
    • Лагно стала чемпионкой мира по блицу
  • 18:17
    • Устюгов и Непряева выиграли индивидуальные гонки на «Тур де Ски»
  • 17:51
    • «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»
    Сборная Франции Футбол Итоги-2018. Лучшие командыВспоминаем команды, поразившие нас в уходящем году Вчера в 23:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два Манчестера и сложный выезд «Челси»
  • 4.26
    •
  • 21:50
    • Семин выделил основные плюсы Геркуса
  • 21:11
    • «Слован» в Братиславе уступил «Йокериту»
  • 20:49
    • Рижское «Динамо» взяло верх над одноклубниками из Москвы
    «Ак Барс» — «Нефтехимик» Хоккей КХЛ. Победа «Ак Барса», ЦСКА примет «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 30 декабря 18:040
  • 17:07
    • «Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас»
  • 18:56
    • Карлсен выиграл ЧМ по блицу
  • 17:35
    • «Куньлунь» выиграл в гостях у «Трактора»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие