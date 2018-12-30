«Авангард» отыгрался со счета 0:3, победив «Барыс»

Хоккеисты «Авангарда»
ХК «Авангард»
По итогам двух стартовых периодов гости повели 3:0 благодаря дублю Дмитрия Шевченко и точному броску Андре Петерссона.
В заключительной двадцатиминутке хозяева отыгрались усилиями Алексея Емелина, Кирилла Петрова и Евгения Медведева.
В серии буллитов решающую попытку реализовал Илья Михеев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шевченко — 5 (Акользин, Бойд), 16:27 — 0:1. Шевченко — 6 (Сагадеев, Акользин), 18:51 — 0:2. Петерссон — 14 (бол., Дитц, Кормье), 27:34 — 0:3. Емелин — 5 (Зернов, Петров), 50:32 — 1:3. Петров — 7 (бол., Медведев, Фрэнсон), 56:52 — 2:3. Медведев — 4 (Михеев), 58:37 — 3:3Победный буллит: МихеевВратари: Бобков (Налимов, 20:00, 56:18 — 56:52, 58:09 — 58:37) — КарлссонШтраф: 6 — 14Броски: 46 (10+14+20+2) — 25 (8+12+5+0)
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (61 очко), а «Барыс» — пятое (59 очков). 0