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    Сборная США разгромила Казахстан на МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Казахстана
    Сборная США нанесла крупное поражение команде Казахстана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 8:2 (4:1, 3:0, 1:1).

    Хоккеисты сборной США
    Хоккеисты сборной США
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    В составе победителей хет-трик сделал Джоэль Фараби, а форвард Джейсон Робертсон записал на свой счет четыре результативные передачи.

    Американцы с шестью очками после двух матчей лидируют в группе В. У Казахстана ноль очков и последнее место.

    Молодежный чемпионат мира. Группа В
    Казахстан U20 — США U20 — 2:8 (1:4, 0:3, 1:1)
    Голы: Вальстрем — 1 (Пелинг), 1:37 — 0:1. Буяльский — 1 (Орехов), 1:55 — 1:1. Фараби — 1 (бол., Робертсон, Д. Хьюз), 5:13 — 1:2. Фараби — 2 (Робертсон, Норрис), 8:53 — 1:3. Фараби — 3 (Робертсон), 12:05 — 1:4. Хмелевски — 1 (бол., Пелинг, Андерсон), 25:46 — 1:5. Пелинг — 1 (мен.), 30:50 — 1:6. Мэдден — 1 (Миллер), 32:11 — 1:7. Норрис — 1 (Робертсон), 40:23 — 1:8. Митенков — 1 (Орехов, Гатиятов), 49:56 — 2:8Вратари: Нурек (Еремеев, 8:10, Нурек, 32:11) — ПримоШтраф: 14-10Броски: 13 (6+3+4) — 66 (21+25+20)
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