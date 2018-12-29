Сборная США разгромила Казахстан на МЧМ-2019

Сборнаянанесла крупное поражение командев матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 8:2 (4:1, 3:0, 1:1).

Хоккеисты сборной США usahockey.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей хет-трик сделал Джоэль Фараби, а форвард Джейсон Робертсон записал на свой счет четыре результативные передачи.

Американцы с шестью очками после двух матчей лидируют в группе В. У Казахстана ноль очков и последнее место.