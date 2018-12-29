Сборная США разгромила Казахстан на МЧМ-2019

Хоккеисты сборной США
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В составе победителей хет-трик сделал Джоэль Фараби, а форвард Джейсон Робертсон записал на свой счет четыре результативные передачи.
Американцы с шестью очками после двух матчей лидируют в группе В. У Казахстана ноль очков и последнее место.
Молодежный чемпионат мира. Группа В
Казахстан U20 — США U20 — 2:8 (1:4, 0:3, 1:1)
Голы: Вальстрем — 1 (Пелинг), 1:37 — 0:1. Буяльский — 1 (Орехов), 1:55 — 1:1. Фараби — 1 (бол., Робертсон, Д. Хьюз), 5:13 — 1:2. Фараби — 2 (Робертсон, Норрис), 8:53 — 1:3. Фараби — 3 (Робертсон), 12:05 — 1:4. Хмелевски — 1 (бол., Пелинг, Андерсон), 25:46 — 1:5. Пелинг — 1 (мен.), 30:50 — 1:6. Мэдден — 1 (Миллер), 32:11 — 1:7. Норрис — 1 (Робертсон), 40:23 — 1:8. Митенков — 1 (Орехов, Гатиятов), 49:56 — 2:8Вратари: Нурек (Еремеев, 8:10, Нурек, 32:11) — ПримоШтраф: 14-10Броски: 13 (6+3+4) — 66 (21+25+20)