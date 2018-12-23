НХЛ. Пять очков Кучерова, победные шайбы Дадонова, Радулова и Ковальчука

Фрибет для всех

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 3:6

В составе победителей дублями отметились Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон, еще по шайбе забросили Никита Кучеров и Джей Ти Миллер. За «Ойлерз» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Алекс Чейссон и Леон Драйзайтль.

Форвард «Лайтнинг» Кучеров набрал 5 (1+4) очков в этой встрече и заработал показатель полезности «+3». Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился, а голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28.

Нападающий «Ойлерз» Валентин Зыков заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) Голы: Ньюджент-Хопкинс — 12 (Макдэвид, Пульюярви), 10:15 — 1:0. Стэмкос — 19 (бол., Кучеров, Хедман), 17:09 — 1:1. Чейссон — 16 (бол., Нерс, Макдэвид), 22:50 — 2:1. Кучеров — 16, 33:00 — 2:2. Миллер — 7 (Чернак, Киллорн), 34:32 — 2:3. Джонсон — 15 (Пойнт, Кучеров), 44:17 — 2:4. Драйзайтль — 17 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 46:17 — 3:4. Стэмкос — 20 (Кучеров, Строльман), 55:03 — 3:5. Джонсон — 16 (п.в., Кучеров, Пойнт), 58:35 — 3:6Вратари: Коскинен (58:23 — 58:35) — ВасилевскийШтраф: 20 — 22Броски: 28 (8+11+9) — 45 (16+14+15)

«Ванкувер» — «Виннипег» — 0:1

Единственный гол встречи забил Марк Шайфли.

«Джетс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Россияне — форвард «Кэнакс» Николай Голдобин и защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Виннипег» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Шайфли — 22 (Бафлин, Уилер), 58:28 — 0:1Вратари: Маркстрем (59:06) — БроссуаШтраф: 6 — 8Броски: 40 (12+17+11) — 23 (10+7+6)

«Миннесота» — «Даллас» — 1:2 ОТ

Победная шайба на счету нападающего Александра Радулова. Также он сделал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Даллас» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Бенн — 15 (Радулов), 41:58 — 0:1. Зукер — 10 (Гранлунд, Стаал), 57:57 — 1:1. Радулов — 11 (Клингберг, Янмарк), 64:50 — 1:2Вратари: Дубник — БишопШтраф: 13 — 21Броски: 31 (9+8+13+1) — 27 (8+8+9+2)

«Баффало» — «Анахайм» — 3:0

По шайбе забросили Расмус Далин, Джефф Скиннер и Конор Шири.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Анахайм» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Далин — 4 (бол., Ристолайнен, Айкел), 16:51 — 1:0. Скиннер — 26 (Райнхарт, Пилут), 51:12 — 2:0. Шири — 7 (п.в., Айкел, Райнхарт), 58:02 — 3:0Вратари: Улльмарк — Гибсон (57:44 — 58:02)Штраф: 6 — 28Броски: 33 (15+15+3) — 40 (15+10+15)

«Аризона» — «Колорадо» — 6:4

В составе «Койотс» результативную передачу сделал защитник Илья Любушкин. Это очко стало первым для него в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 6:4 (2:1, 2:0, 2:3) Голы: Паник — 7 (Степан, Голигоски), 8:58 — 1:0. Керфут — 5 (Андригетто, Комфер), 18:13 — 1:1. Степан — 8 (Келлер, Паник), 19:55 — 2:1. Фишер — 8 (Шмолц , Гальченюк), 22:30 — 3:1. Гарлэнд — 1 (Кемпе, Любушкин), 28:28 — 4:1. Ландескуг — 24 (бол., Комфер), 45:22 — 4:2. Керфут — 6 (Нието, Рантанен), 47:39 — 4:3. Маккиннон — 22 (Нието, Джонсон), 51:51 — 4:4. Ричардсон — 9 (Экман-Ларссон), 56:21 — 5:4. Ричардсон — 10 (п.в., Казинс, Яльмарссон), 59:48 — 6:4Вратари: Хилл — Грубауэр (Францоуз, 28:28, 47:33 — 47:39, 57:37 — 59:48)Штраф: 13 — 9Броски: 39 (9+12+18) — 28 (11+7+10)

«Торонто» — «Рейнджерс» — 5:3

Дубль в этой игре сделал нападающий «Мэйпл Ливз» Митч Марнер, 3 (1+2) очка набрал Андреас Йонссон.

Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал россиянин Александр Георгиев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Рейнджерс» — 5:3 (1:0, 0:1, 4:2) Голы: Марло — 10 (Райлли), 2:58 — 1:0. Пионк — 5 (Веси, Шей), 35:00 — 1:1. Юнссон — 8 (Марнер, Таварес), 41:37 — 2:1. Райлли — 12 (Юнссон, Готье), 45:26 — 3:1. Хэйс — 10 (Хитил, Пионк), 46:34 — 3:2. Марнер — 11 (Таварес, Юнссон), 52:53 — 4:2. Крайдер — 16 (Хэйс, Стаал), 56:19 — 4:3. Марнер — 12 (п.в.), 59:40 — 5:3Вратари: Андерсен — Георгиев (58:00 — 59:40)Штраф: 4 — 4Броски: 36 (15+10+11) — 28 (10+10+8)

«Оттава» — «Вашингтон» — 0:4

По шайбе забросили Бретт Коннолли, Якуб Врана, Мэтт Нисканен и Михал Кемпни.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Вашингтон» — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) Голы: Коннолли — 8 (Зигенталер, Эллер), 1:32 — 0:1. Нисканен — 5 (Бэкстрем, Овечкин), 17:56 — 0:2. Врана — 11, 29:05 — 0:3. Кемпны — 3 (Коннолли), 33:44 — 0:4Вратари: Маккенна — КоплиШтраф: 6 — 4Броски: 35 (13+12+10) — 33 (14+10+9)

«Каролина» — «Питтсбург» — 0:3

Дубль в этой встрече сделал Джейк Гюнтцель, еще одну шайбу забросил Крис Летанг.

3 передачи в этой встрече сделал форвард «Пингвинз» Сидни Кросби.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Питтсбург» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Летанг — 8 (Кросби, Раст), 8:41 — 0:1. Гюнтцель — 14 (Кросби, Раст), 23:00 — 0:2. Гюнтцель — 15 (Кросби, Кессел), 39:09 — 0:3Вратари: Макэлхинни — МюррейШтраф: 4 — 8Броски: 39 (11+8+20) — 32 (8+8+16)

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ

Дубль в этой встрече сделал нападающий Илья Ковальчук. Он забросил первую и последнюю шайбы в игре.

Ковальчук проводил первый матч после травмы. «Кингз» одержали вторую победу подряд, но все равно остаются последними в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) Голы: Ковальчук — 6 (бол., Маззин, Иафалло), 4:28 — 0:1. Иафалло — 8 (Браун, Томпсон), 45:15 — 0:2. Радил — 3 (Майер, Э. Карлссон), 50:18 — 1:2. Павелски — 23 (Бернс, Э. Карлссон), 59:29 — 2:2. Ковальчук — 7, 62:29 — 2:3Вратари: Джонс (Делл, 59:29) — КуикШтраф: 2 — 2Броски: 31 (8+13+10+0) — 31 (15+6+7+3)

«Вегас» — «Монреаль» — 3:4 ОТ

Победная шайба на счету нападающего Пола Байрона.

Хет-трик в этой игре сделал форвард «Канадиенс» Филлип Дано.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Голы: Дано — 3 (Галлахер, Татар), 3:40 — 0:1. Пирри — 2 (Так, Карлссон), 16:24 — 1:1. Маршессо — 13 (Макнэбб, Карлссон), 24:52 — 2:1. Дано — 4 (Бенн, Галлахер), 28:10 — 2:2. Пирри — 3 (Макнэбб), 33:59 — 3:2. Дано — 5 (Доми, Татар), 58:35 — 3:3. Байрон — 9 (Доми, Мете), 61:59 — 3:4Вратари: Флери — Прайс (57:52 — 58:35)Штраф: 4 — 4Броски: 26 (9+12+4+1) — 47 (17+14+15+1)

«Калгари» — «Сент-Луис» — 1:3

Нападающий «Блюз» Иван Барбашев сделал в этой игре результативную передачу.

«Флэймз», которые идут вторыми в Западной конференции, потерпели третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сент-Луис» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Голы: Перрон — 12 (Боумистер), 4:06 — 0:1. Бозак — 5 (бол., Марун, Перрон), 11:43 — 0:2. Ткачак — 16 (бол., Линдхольм, Годро), 16:49 — 1:2. Сундквист — 6 (Барбашев, Данн), 41:56 — 1:3Вратари: Смит (57:52 — 58:17, 58:36 — 59:22, 59:31) — АлленШтраф: 4 — 8Броски: 29 (9+13+7) — 27 (12+5+10)

«Детройт» — «Флорида» — 1:2

Победная шайба на счету нападающего «Пантерз» Евгения Дадонова.

Россиянин был признан 3-й звездой игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: Хоффман — 16 (бол., Юбердо, Барков), 3:09 — 0:1. Дадонов — 17 (Юбердо, Барков), 17:21 — 0:2. Ванек — 5, 30:00 — 1:2Вратари: Ховард (58:38 — 58:46, 58:57) — ЛуонгоШтраф: 6 — 10Броски: 34 (10+8+16) — 23 (9+7+7)

«Бостон» — «Нэшвилл» — 5:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:0, 0:1, 4:1) Голы: Бержерон — 10 (Макэвой, Маршан), 15:10 — 1:0. Джохансен — 6 (Смит, Йоси), 33:01 — 1:1. Бержерон — 11 (бол., Хейнен, Пастрняк), 41:44 — 2:1. Террис — 6 (Йоси, Саломяки), 49:17 — 2:2. Маршан — 12 (бол., Пастрняк, Бержерон), 51:23 — 3:2. Пастрняк — 23 (Маршан), 54:09 — 4:2. Керали — 2 (п.в., Макэвой, Галак), 58:01 — 5:2Вратари: Галак — Ринне (57:53 — 58:01)Штраф: 4 — 6Броски: 32 (10+11+11) — 30 (7+15+8)

«Филадельфия» — «Коламбус» — 3:4

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин набрал 3 очка, отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

«Коламбус» набрал 43 очка и расположился на пятом месте на Востоке. «Филадельфия» с 32 баллами занимает предпоследнюю строчку.

Панарин был признан 2-й звездой матча, голкипер «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский — 3-й.