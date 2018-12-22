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    НХЛ. Четыре очка Холла, гол Анисимова и передача Кузнецова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря

    НХЛ Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз Нью-Джерси Дэвилз Чикаго Блэкхоукс Колорадо Эвеланш
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    «Вашингтон» — «Баффало» 2:1

    «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

    Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Капитан «столичных» Александр Овечкин провел на льду 20:21, защитник Дмитрий Орлов отыграл 20:22.

    «Вашингтон» идет на третьем месте в Восточной конференции, а «Баффало» — на четвертом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Баффало» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Стивенсон — 3 (мен., Дауд), 22:50 — 1:0. Ларссон — 3 (Томпсон, Ристолайнен), 49:01 — 1:1. Уилсон — 10 (Кузнецов), 53:00 — 2:1Вратари: Холтби — Хаттон (58:35)Штраф: 8-8Броски: 24 (8+8+8) — 37 (9+11+17)

    «Вашингтон» — «Баффало» 2:1

    «Нью-Джерси» — «Оттава» 5:2

    «Нью-Джерси» в домашнем матче переиграл «Оттаву» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

    В составе победителей 4 (2+2) очка набрал Тэйлор Холл. Кайл Палмьери записал себе в актив 3 (1+2) очка. За «Оттаву» дубль оформил Мэтт Дюшейн.

    «Дьяволы» прервали серию из трех поражений, но все равно остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком. «Оттава» (34) — 12-я.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Оттава» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
    Голы: Заха — 5 (мен., Бойл), 2:03 — 1:0. Палмиери — 18 (Холл, Хишир), 10:54 — 2:0. Дюшен — 13 (бол., Стоун, Шабо), 22:20 — 2:1. Холл — 10 (бол., Палмиери), 24:07 — 3:1. Холл — 11 (Палмиери), 25:19 — 4:1. Дюшен — 14 (Райан, Ярош), 31:53 — 4:2. Хишир — 9 (Холл, Батчер), 38:58 — 5:2Вратари: Кинкейд — Андерсон (31:37 — 31:53Маккенна, 40:00)Штраф: 22-18Броски: 32 (11+14+7) — 27 (7+14+6)

    «Нью-Джерси» — «Оттава» 5:2

    «Колорадо» — «Чикаго» 1:2

    «Чикаго» на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    Победную шайбу забросил российский нападающий Артем Анисимов. Семен Варламов вновь остался на скамейке запасных. Никита Задоров не принимал участия во встрече из-за травмы.

    «Чикаго» одержал третью победу подряд и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. «Колорадо» (44) — четвертый, у «лавин» пять поражений в семи матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Чикаго» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Дебринкэт — 16 (Кахун, Мерфи), 8:07 — 0:1. Комфер — 9 (Керфут, Уилсон), 22:58 — 1:1. Анисимов — 7 (Кейн), 41:19 — 1:2Вратари: Грубауэр (59:20) — ДелиаШтраф: 6-10Броски: 36 (14+11+11) — 28 (9+7+12)

    «Колорадо» — «Чикаго» 1:2
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