НХЛ. Четыре очка Холла, гол Анисимова и передача Кузнецова

«Вашингтон» — «Баффало» 2:1
«Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Капитан «столичных» Александр Овечкин провел на льду 20:21, защитник Дмитрий Орлов отыграл 20:22.
«Вашингтон» идет на третьем месте в Восточной конференции, а «Баффало» — на четвертом.
«Нью-Джерси» — «Оттава» 5:2
«Нью-Джерси» в домашнем матче переиграл «Оттаву» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
В составе победителей 4 (2+2) очка набрал Тэйлор Холл. Кайл Палмьери записал себе в актив 3 (1+2) очка. За «Оттаву» дубль оформил Мэтт Дюшейн.
«Дьяволы» прервали серию из трех поражений, но все равно остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком. «Оттава» (34) — 12-я.
«Колорадо» — «Чикаго» 1:2
«Чикаго» на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Победную шайбу забросил российский нападающий Артем Анисимов. Семен Варламов вновь остался на скамейке запасных. Никита Задоров не принимал участия во встрече из-за травмы.
«Чикаго» одержал третью победу подряд и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. «Колорадо» (44) — четвертый, у «лавин» пять поражений в семи матчах.