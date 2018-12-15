Воробьев: Было понятно, с каким планом чехи вышли на игру

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал крупную победу над Чехией (7:2) в матче Кубка Первого канала.

«Ребята — молодцы, было понятно, с каким планом противник вышел на игру. Но мы вытерпели, потом у нас многое получалось.

Сейчас я подошел к Капризову, и он сказал, что с ним все нормально, но у нас есть еще доктора еще посмотрят его состояние. Надеемся, с ним все будет в порядке.

Что касается ударов исподтишка в голову, по первому периоду было понятно, что игра будет складываться таким образом.

Не хочу никого выделять, все внесли свой вклад в копилку. Почему Андрея Кузьменко выпустили в большинстве? Мысль такая была изначально: если хорошо будет играть, поставить его в большинство.

Судя по логике, с финнами сыграет Шестеркин. Сорокину дали сыграть два первых матча, чтобы выпустить Шестеркина в Питере», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0