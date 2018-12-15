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    Воробьев: Было понятно, с каким планом чехи вышли на игру

    Сборная России Сборная Чехии Кубок Первого канала Евротур
    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал крупную победу над Чехией (7:2) в матче Кубка Первого канала.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев
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    «Ребята — молодцы, было понятно, с каким планом противник вышел на игру. Но мы вытерпели, потом у нас многое получалось.

    Сейчас я подошел к Капризову, и он сказал, что с ним все нормально, но у нас есть еще доктора еще посмотрят его состояние. Надеемся, с ним все будет в порядке.

    Что касается ударов исподтишка в голову, по первому периоду было понятно, что игра будет складываться таким образом.

    Не хочу никого выделять, все внесли свой вклад в копилку. Почему Андрея Кузьменко выпустили в большинстве? Мысль такая была изначально: если хорошо будет играть, поставить его в большинство.

    Судя по логике, с финнами сыграет Шестеркин. Сорокину дали сыграть два первых матча, чтобы выпустить Шестеркина в Питере», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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