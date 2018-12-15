Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу с разгромным счётом над командой Чехии (7:2) в матче Кубка Первого канала — 2018.

В составе победителей отличились Василий Токранов (5-я минута), Николай Прохоркин (8), Андрей Локтионов (24, 57), Кирилл Капризов (33) и Андрей Кузьменко (38, 43).

За чехов дубль оформил Доминик Кубалик (6, 54).

Напомним, что в первой встрече на турнире сборная России переиграла Швецию (3:2 Б), а Чехия взяла верх над Финляндией (4:3 Б).

В заключительном матче российская команда 16 декабря сыграет против финнов, а чехи встретятся со шведами.