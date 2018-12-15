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    Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала

    Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России одержала победу с разгромным счётом над командой Чехии (7:2) в матче Кубка Первого канала — 2018.

    Россия — Чехия
    Россия — Чехия
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    В составе победителей отличились Василий Токранов (5-я минута), Николай Прохоркин (8), Андрей Локтионов (24, 57), Кирилл Капризов (33) и Андрей Кузьменко (38, 43).

    За чехов дубль оформил Доминик Кубалик (6, 54).

    Напомним, что в первой встрече на турнире сборная России переиграла Швецию (3:2 Б), а Чехия взяла верх над Финляндией (4:3 Б).

    В заключительном матче российская команда 16 декабря сыграет против финнов, а чехи встретятся со шведами.

    Кубок Первого канала
    Россия — Чехия — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1).
    Голы: 1:0 — Токранов (Плотников, Гусев, 4:16, бол), 1:1 — Кубалик (Немец, 5:08), 2:1 — Прохоркин (Плотников, Гусев, 7:48, бол), 3:1 — Локтионов (Григоренко, 23:40), 4:1 — Капризов (Григоренко, Нестеров, 32:09), 5:1 — Кузьменко (Каблуков, 37:07), 6:1 — Кузьменко (42:27), 6:2 — Кубалик (53:02), 7:2 — Локтионов (Гусев, Токранов, 16:06, бол)Вратари: Сорокин — Фурх 00:00-40:00 (Грубец 40:00 — 60:00)Броски: 33-18Вбрасывания: 30-23Штраф: 18 — 41
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