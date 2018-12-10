в стартовом матче Мирового кубка вызова одержала победу над сборнойсо счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2).

Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова ФХР 1000 Фрибет для всех Забрать!

Дубль на свой счет записал Василий Подкользин, еще по одной шайбе забросили Максим Грошев, Дмитрий Тиувилин и Дмитрий Шешин.

В следующем матче турнира юниорская сборная России сыграет против сверстников из Чехии. Встреча пройдет в ночь на 11 декабря.