Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
ФХР
Дубль на свой счет записал Василий Подкользин, еще по одной шайбе забросили Максим Грошев, Дмитрий Тиувилин и Дмитрий Шешин.
В следующем матче турнира юниорская сборная России сыграет против сверстников из Чехии. Встреча пройдет в ночь на 11 декабря.
Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)
«Канада Восток» — Россия U18 — 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
Голы: Грошев (Чистяков, Тювилин), 11:27 — 0:1; Амиров, 23:03 — 0:2; Мозли (Керстен), 25:01 — 1:2; Подколзин, 33:36 — 1:3; Подколзин (Николаев, Гутик), 36:28 — 1:4; Энглберт (Керстен, Маккатчеон), 40:57 — 2:4; Шешин (Чистяков), 41:47 — 2:5; Энглберт (Битон, Керстен), 51:16 — 3:5