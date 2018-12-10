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    Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова

    Сборная России Сборная Канады
    Юниорская сборная России U18 в стартовом матче Мирового кубка вызова одержала победу над сборной «Канады Восток» со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2).

    Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
    Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
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    Дубль на свой счет записал Василий Подкользин, еще по одной шайбе забросили Максим Грошев, Дмитрий Тиувилин и Дмитрий Шешин.

    В следующем матче турнира юниорская сборная России сыграет против сверстников из Чехии. Встреча пройдет в ночь на 11 декабря.

    Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)
    «Канада Восток» — Россия U18 — 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
    Голы: Грошев (Чистяков, Тювилин), 11:27 — 0:1; Амиров, 23:03 — 0:2; Мозли (Керстен), 25:01 — 1:2; Подколзин, 33:36 — 1:3; Подколзин (Николаев, Гутик), 36:28 — 1:4; Энглберт (Керстен, Маккатчеон), 40:57 — 2:4; Шешин (Чистяков), 41:47 — 2:5; Энглберт (Битон, Керстен), 51:16 — 3:5
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