«Нефтехимик» одержал победу в Сочи

потерпел домашнее поражение от(2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Юусо Пуустинен, Дамир Шарипзянов, Марат Хайруллин.

За сочинцев шайбы забросили Владислав Калетник, Юрки Йокипакка.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. У «Сочи» — 39 баллов и 6-я позиция на «Западе».

В следующем матче клуб из Нижнекамска сыграет 17 декабря с «Трактором», а «Сочи» днем позже проведет игру против «Салавата Юлаева».