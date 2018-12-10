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    «Нефтехимик» одержал победу в Сочи

    КХЛ Сочи Нефтехимик
    ХК «Сочи» потерпел домашнее поражение от «Нефтехимика» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»
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    В составе победителей отличились Юусо Пуустинен, Дамир Шарипзянов, Марат Хайруллин.

    За сочинцев шайбы забросили Владислав Калетник, Юрки Йокипакка.

    «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. У «Сочи» — 39 баллов и 6-я позиция на «Западе».

    В следующем матче клуб из Нижнекамска сыграет 17 декабря с «Трактором», а «Сочи» днем позже проведет игру против «Салавата Юлаева».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
    Голы: Пуустинен — 19 (бол., Сергеев, Полашек), 10:18 — 0:1. Шарипзянов — 7 (бол., Нестрашил, Брынцев), 24:07 — 0:2. Хайруллин — 2 (Нестрашил), 32:39 — 0:3. Калетник — 2 (Шмелев), 41:35 — 1:3. Йокипакка — 7 (Росен, Пайгин), 58:53 — 2:3Вратари: Шикин (Ахметов, 43:28, Шикин, 46:46, 58:28 — 58:53, 59:10) — ЕжовБроски: 32 (10+11+11) — 29 (7+18+4)Штраф: 10 — 12
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