ЦСКА продлил победную серию, обыграв «Салават Юлаев»

Московскийобыграл уфимский(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

ПВ составе победителей отличились Грег Скотт, Константин Окулов и Линден Вей.

Голкипер «армейцев» Илья Сорокин отыграл на ноль.

ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб проиграл в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата.

ЦСКА набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 44 балла, занимает шестое место на «Востоке».

Следующий матч в КХЛ «армейцы» проведут с «Витязем» 18 декабря, а «Салават» 11-го числа сыграет на выезде с «Йокеритом».