ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» забил дваждыПример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»
  • 21:27
    • «Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
  • 20:58
    • «Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге
  • 20:19
    • Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»
  • 19:59
    • ЦСКА продлил победную серию, обыграв «Салават Юлаев»
  • 19:50
    • Конькобежцы Румянцев и Семериков — призёры этапа Кубка мира в Польше
    Все новости спорта

    ЦСКА продлил победную серию, обыграв «Салават Юлаев»

    КХЛ ЦСКА Салават Юлаев
    Московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    ЦСКА — «Салават Юлаев»
    ЦСКА — «Салават Юлаев»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    ПВ составе победителей отличились Грег Скотт, Константин Окулов и Линден Вей.

    Голкипер «армейцев» Илья Сорокин отыграл на ноль.

    ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб проиграл в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата.

    ЦСКА набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 44 балла, занимает шестое место на «Востоке».

    Следующий матч в КХЛ «армейцы» проведут с «Витязем» 18 декабря, а «Салават» 11-го числа сыграет на выезде с «Йокеритом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Скотт — 6 (бол., Толчинский, Марченко), 27:53 — 1:0. Окулов — 12 (Шалунов), 46:44 — 2:0. Вей — 8 (Дальбек, Скотт), 57:06 — 3:0Вратари: Сорокин — КареевБроски: 31 (11+11+9) — 27 (6+10+11)Штраф: 6 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» — «Авангард»
  • 1.725
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой получится битва за Кубок Либертадорес в Мадриде?
  • «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Милан» — «Торино»: победит сильнейший
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Монреаль» нанесет седьмое подряд поражение «Чикаго» Анисимова
  • «Чикаго» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Крылья Советов» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Локо» победил «Оренбург», разгромы от «Спартака» и «Динамо»Обзор матчей 17-го тура чемпионата России 16:070
  • 17:28
    • «Автомобилист» уверенно справился с «Куньлунем»
  • 17:18
    • Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке
  • 16:45
    • «Шальке» и «Локомотив» рассудят греки
    Александр Овечкин принимает поздравления Хоккей НХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 декабря 09:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 21:08
    • «Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»
  • 20:52
    • Кириченко: Судейство в матче с «Краснодаром» было немного «домашним»
  • 20:36
    • Мусаев: Винить в ничье с «Уфой» можем только себя
    «Анжи» — «Спартак» Футбол Одиннадцатиметровая победа «Спартака»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» в Каспийске 02:060
  • 15:58
    • «Эйбар» и «Леванте» забили восемь голов
  • 15:48
    • «Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче
  • 14:14
    • Логинов упал и стал третьим в гонке преследования Поклюки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие