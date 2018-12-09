ЦСКА продлил победную серию, обыграв «Салават Юлаев»

ЦСКА — «Салават Юлаев»
hcsalavat.ru
ПВ составе победителей отличились Грег Скотт, Константин Окулов и Линден Вей.
Голкипер «армейцев» Илья Сорокин отыграл на ноль.
ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб проиграл в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата.
ЦСКА набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 44 балла, занимает шестое место на «Востоке».
Следующий матч в КХЛ «армейцы» проведут с «Витязем» 18 декабря, а «Салават» 11-го числа сыграет на выезде с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Скотт — 6 (бол., Толчинский, Марченко), 27:53 — 1:0. Окулов — 12 (Шалунов), 46:44 — 2:0. Вей — 8 (Дальбек, Скотт), 57:06 — 3:0Вратари: Сорокин — КареевБроски: 31 (11+11+9) — 27 (6+10+11)Штраф: 6 — 6