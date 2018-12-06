«Витязь» одолел «Нефтехимик»

«Витязь» — «Нефтехимик»
«Нефтехимик»
Хозяева выиграли со счетом 3:1.
В первом периоде «Витязь» вывела вперед шайба Артема Швеца-Рогового, а во втором периоде Войтех Мозик увеличил преимущество хозяев. На 50-й минуте Адам Полашек сократил отставание «Нефтехимика», но Миро Аалтонен, забросив в пустые ворота, поставил точку в матче.
Отметим, что «Витязь» в третий раз в сезоне переиграл «Нефтехимик».
«Витязь» набрал 33 очка и вышел на восьмое место в таблице Запада. «Нефтехимик» (32 очка) идет десятым на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Швец-Роговой — 10 (Кокарев, Мозик), 3:28 — 1:0. Мозик — 5 (бол., Аалтонен), 26:44 — 2:0. Полашек — 6 (бол., Пуустинен, Руохомаа), 49:19 — 2:1. Аалтонен — 15 (п.в., Семин), 59:02 — 3:1Вратари: Ортио — Коротаев (58:50 — 59:02)Штраф: 8-14Броски: 28 (10+12+6) — 42 (15+13+14)