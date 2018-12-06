«Витязь» одолел «Нефтехимик»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева выиграли со счетом 3:1.

В первом периоде «Витязь» вывела вперед шайба Артема Швеца-Рогового, а во втором периоде Войтех Мозик увеличил преимущество хозяев. На 50-й минуте Адам Полашек сократил отставание «Нефтехимика», но Миро Аалтонен, забросив в пустые ворота, поставил точку в матче.

Отметим, что «Витязь» в третий раз в сезоне переиграл «Нефтехимик».

«Витязь» набрал 33 очка и вышел на восьмое место в таблице Запада. «Нефтехимик» (32 очка) идет десятым на Востоке.