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    «Витязь» одолел «Нефтехимик»

    КХЛ Витязь Нефтехимик
    «Витязь» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь» — «Нефтехимик»
    «Витязь» — «Нефтехимик»
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    Хозяева выиграли со счетом 3:1.

    В первом периоде «Витязь» вывела вперед шайба Артема Швеца-Рогового, а во втором периоде Войтех Мозик увеличил преимущество хозяев. На 50-й минуте Адам Полашек сократил отставание «Нефтехимика», но Миро Аалтонен, забросив в пустые ворота, поставил точку в матче.

    Отметим, что «Витязь» в третий раз в сезоне переиграл «Нефтехимик».

    «Витязь» набрал 33 очка и вышел на восьмое место в таблице Запада. «Нефтехимик» (32 очка) идет десятым на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Швец-Роговой — 10 (Кокарев, Мозик), 3:28 — 1:0. Мозик — 5 (бол., Аалтонен), 26:44 — 2:0. Полашек — 6 (бол., Пуустинен, Руохомаа), 49:19 — 2:1. Аалтонен — 15 (п.в., Семин), 59:02 — 3:1Вратари: Ортио — Коротаев (58:50 — 59:02)Штраф: 8-14Броски: 28 (10+12+6) — 42 (15+13+14)
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