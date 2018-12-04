НХЛ. Четыре очка Кучерова, результативная передача Радулова

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:5
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» в выездном матче нанесли поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).
Голами в составе «молний» отметились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд и Стивен Стэмкос.
У «дьяволов» отличился Егор Яковлев, забивший дебютный гол в НХЛ.
На счету Кучерова также три голевые передачи. В списке бомбардиров он занимает третье место с 42 баллами, отставая на 3 очка от лидирующего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш».
В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает первое место (41 очко), а «Нью-Джерси» — последнее (23 очка).
«Нэшвилл» — «Баффало» 2:1
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду победил «Баффало Сэйбрз» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Счет на 17-й минуте открыл защитник хозяев Райан Эллис. На 26-й минуте Сэм Райнхарт восстановил паритет.
Однако за три с половиной минуты до второго перерыва Кевин Фиала вновь вывел «хищников» вперед. Этот гол и оказался победным.
«Нэшвилл» лидирует в Западной конференции (39 очков). «Баффало» идет третьим на Востоке (37 очков).
«Даллас» — «Эдмонтон» 4:1
«Даллас Старз» на домашнем льду взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).
Точными бросками у победителей отметились Джейсон Дикинсон, Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Эса Линделль.
Российский форвард Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 28 бросков из 29.
У гостей единственную шайбу забросил Джуджхар Хайра.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятое место (33 очка), а «Эдмонтон» — десятое (28 очков). 0