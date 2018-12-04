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    НХЛ. Четыре очка Кучерова, результативная передача Радулова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз Баффало Сэйбрз Даллас Старз Эдмонтон Ойлерз
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    Никита Кучеров
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    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:5

    Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» в выездном матче нанесли поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

    Голами в составе «молний» отметились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд и Стивен Стэмкос.

    У «дьяволов» отличился Егор Яковлев, забивший дебютный гол в НХЛ.

    На счету Кучерова также три голевые передачи. В списке бомбардиров он занимает третье место с 42 баллами, отставая на 3 очка от лидирующего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
    Голы: Кучеров — 12 (Пойнт, Макдона), 13:31 — 0:1. Пойнт — 20 (бол., Кучеров, Хедман), 19:34 — 0:2. Джонсон — 11 (Макдона, Кучеров), 28:20 — 0:3. Яковлев — 1 (Ватанен, Ноесен), 31:26 — 1:3. Гурд — 10 (Стэмкос, Палат), 32:39 — 1:4. Стэмкос — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 40:20 — 1:5Вратари: Кинкейд (Шнайдер, 40:00) — ДомингеШтраф: 8 — 10Броски: 27 (8+9+10) — 26 (12+8+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает первое место (41 очко), а «Нью-Джерси» — последнее (23 очка).

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:5

    «Нэшвилл» — «Баффало» 2:1

    «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду победил «Баффало Сэйбрз» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    Счет на 17-й минуте открыл защитник хозяев Райан Эллис. На 26-й минуте Сэм Райнхарт восстановил паритет.

    Однако за три с половиной минуты до второго перерыва Кевин Фиала вновь вывел «хищников» вперед. Этот гол и оказался победным.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Баффало» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Эллис — 2 (бол., Йоси, Джохансен), 16:25 — 1:0. Райнхарт — 7, 25:20 — 1:1. Фиала — 5 (Смит, Экхольм), 36:34 — 2:1Вратари: Ринне — Хаттон (58:27)Штраф: 8 — 4Броски: 25 (11+8+6) — 22 (8+6+8)

    «Нэшвилл» лидирует в Западной конференции (39 очков). «Баффало» идет третьим на Востоке (37 очков).

    «Нэшвилл» — «Баффало» 2:1

    «Даллас» — «Эдмонтон» 4:1

    «Даллас Старз» на домашнем льду взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

    Точными бросками у победителей отметились Джейсон Дикинсон, Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Эса Линделль.

    Российский форвард Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 28 бросков из 29.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Дикинсон — 5 (Янмарк, Ритчи), 10:59 — 1:0. Ритчи — 1 (Янмарк), 41:51 — 2:0. Бенн — 12 (бол., Байрейтер, Радулов), 47:24 — 3:0. Хайра — 1 (Драйзайтль, Уайдмэн), 54:36 — 3:1. Линделл — 4 (мен., п.в.), 57:46 — 4:1Вратари: Худобин — Коскинен (56:34 — 57:46, 59:25)Штраф: 15 — 23Броски: 25 (4+10+11) — 29 (8+11+10)

    У гостей единственную шайбу забросил Джуджхар Хайра.

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятое место (33 очка), а «Эдмонтон» — десятое (28 очков). 0

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