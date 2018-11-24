КХЛ. ЦСКА победил в армейском дерби, «Ак Барс» одолел «Автомобилист»

«Автомобилист» — «Ак Барс» 3:4
«Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).
В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке было забито сразу пять голов: у хозяев отличились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, а у гостей — Иржи Секач и Пол Постма.
На 50-й минуте казанская команда сравняла счет благодаря оформившему дубль Секачу. Спустя две минуты победную для гостей шайбу забросил Роб Клинкхаммер.
Для команды из Екатеринбурга это поражение стало пятым в шести последних матчах.
«Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке (53 очка), «Ак Барс» идет третьим (47 очков).
«Металлург» Мг — «Нефтехимик» 4:3 ОТ
Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел нижнекамский «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0).
В первом периоде Михал Булирж вывел хозяев вперед. По итогам второго игрового отрезка счет стал равным: на дубль Виктора Антипина гости ответили заброшенными шайбами Эмиля Галимова, Йоонаса Няттинена и Ильи Аркалова.
Третий период прошел без голов, а в овертайме победу «Металлургу» принес гол Мэтта Эллисона.
«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции (43 очка), а «Нефтехимик» — восьмое (29 очков).
«Трактор» — «Торпедо» 3:5
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем поле проиграл «Торпедо» со счетом 3:5 (1:0, 1:3, 1:2).
В составе хозяев отличились Ник Бэйлен, Райан Стоу и Андрей Ерофеев.
У гостей 4 (2+2) очка набрал Эндрю Кэлоф, по 3 — Филип Хольм (2+1) и Энди Мили (1+2).
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (27 очков), а «Торпедо» — шестое (40 очков).
«Северсталь» — «Динамо» М 1:2
Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей дубль оформил Илья Никулин. За хозяев точным броском отметился Матей Странски.
«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд, а московская команда прервала серию из двух поражений.
ЦСКА — СКА 3:1
Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над питерским СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Счет в матче открыли гости — на 8-й минуте отличился Николай Прохоркин.
Москвичи ответили шайбами Антона Слепышева (40), Михаила Григоренко (45) и Ивана Телегина (59).
ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА прервал серию из пяти побед и с 49 баллами располагается на второй строчке.