КХЛ. ЦСКА победил в армейском дерби, «Ак Барс» одолел «Автомобилист»

В субботу, 24 ноября, прошли очередные пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. Централной встречей вечера стало армейское дерби в Москве.

«Автомобилист» — «Ак Барс» 3:4

«Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке было забито сразу пять голов: у хозяев отличились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, а у гостей — Иржи Секач и Пол Постма.

На 50-й минуте казанская команда сравняла счет благодаря оформившему дубль Секачу. Спустя две минуты победную для гостей шайбу забросил Роб Клинкхаммер.

Для команды из Екатеринбурга это поражение стало пятым в шести последних матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) Голы: Секач — 12 (Зарипов, Азеведо), 20:21 — 0:1. Секстон — 15 (бол., Бодров), 26:56 — 1:1. Гуркин — 1 (Секстон, Паре), 31:23 — 2:1. Постма — 6 (бол., Зарипов), 35:04 — 2:2. Доус — 15 (бол., Голышев), 39:36 — 3:2. Секач — 13 (Марков), 49:15 — 3:3. Клинкхаммер — 11 (бол., Зарипов, Азеведо), 51:45 — 3:4Вратари: Макаров (59:01) — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 20Броски: 26 (10+12+4) — 35 (12+10+13)

«Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке (53 очка), «Ак Барс» идет третьим (47 очков).

«Металлург» Мг — «Нефтехимик» 4:3 ОТ

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел нижнекамский «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0).

В первом периоде Михал Булирж вывел хозяев вперед. По итогам второго игрового отрезка счет стал равным: на дубль Виктора Антипина гости ответили заброшенными шайбами Эмиля Галимова, Йоонаса Няттинена и Ильи Аркалова.

Третий период прошел без голов, а в овертайме победу «Металлургу» принес гол Мэтта Эллисона.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) Голы: Булирж — 4 (Береглазов, Матушкин), 2:04 — 1:0. Антипин — 8 (Дронов, Расмуссен), 20:18 — 2:0. Галимов — 5 (бол., Падакин, Мусин), 22:33 — 2:1. Аркалов — 2 (Шиксатдаров), 23:56 — 2:2. Булирж — 5 (Матушкин, Шор), 37:03 — 3:2. Няттинен — 11, 39:42 — 3:3. Эллисон — 7 (бол., Расмуссен), 61:45 — 4:3Вратари: Кошечкин — КоротаевШтраф: 6 — 4Броски: 23 (7+9+6+1) — 42 (15+19+8+0)

«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции (43 очка), а «Нефтехимик» — восьмое (29 очков).

«Трактор» — «Торпедо» 3:5

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем поле проиграл «Торпедо» со счетом 3:5 (1:0, 1:3, 1:2).

В составе хозяев отличились Ник Бэйлен, Райан Стоу и Андрей Ерофеев.

У гостей 4 (2+2) очка набрал Эндрю Кэлоф, по 3 — Филип Хольм (2+1) и Энди Мили (1+2).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Голы: Бэйлен — 4 (Кравцов), 18:58 — 1:0. Стоа — 7 (Бэйлен), 24:50 — 2:0. Кейлоф — 8 (бол., Миле, Хольм), 33:30 — 2:1. Хольм — 4 (бол., Миле), 35:54 — 2:2. Хольм — 5 (бол., Кейлоф), 36:36 — 2:3. Кейлоф — 9 (Саболич), 50:54 — 2:4. Ерофеев — 1, 53:08 — 3:4. Миле — 8 (п.в.), 59:59 — 3:5Вратари: Демченко (58:41) — ГалимовШтраф: 27 — 16Броски: 46 (14+7+25) — 35 (7+16+12)

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (27 очков), а «Торпедо» — шестое (40 очков).

«Северсталь» — «Динамо» М 1:2

Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил Илья Никулин. За хозяев точным броском отметился Матей Странски.

«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд, а московская команда прервала серию из двух поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Никулин — 6 (бол., Шипачев), 27:41 — 0:1. Странски — 2 (Коротков, Григоренко), 33:22 — 1:1. Никулин — 7 (бол., Кагарлицкий), 49:50 — 1:2Вратари: Фурх (59:12) — БочаровБроски: 27 (9+11+7) — 43 (9+18+16)Штраф: 18 — 8

ЦСКА — СКА 3:1

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над питерским СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли гости — на 8-й минуте отличился Николай Прохоркин.

Москвичи ответили шайбами Антона Слепышева (40), Михаила Григоренко (45) и Ивана Телегина (59).

ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА прервал серию из пяти побед и с 49 баллами располагается на второй строчке.