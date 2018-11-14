НХЛ. Три очка Орлова, шайба Дадонова, 800-й матч Малкина

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В среду, 14 ноября, прошли девять матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер» 5:2

«Айлендерс» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин провел на льду 10 минут.

Клуб из Нью-Йорка прервал серию из трех поражений и с 20 очкам седьмой на Востоке, а «Кэнакс» проиграл третью встречу кряду и 22 баллами — третий на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Ванкувер» — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Голы: Лейпсик — 2 (Хорват, Дель Зотто), 2:48 — 0:1. Кюнхакль — 2 (Комаров, Филппула), 5:11 — 1:1. Бэйли — 6 (Барзал), 5:56 — 2:1. Эберле — 5 (Нельсон, Лэдд), 14:50 — 3:1. Виртанен — 8 (бол., Эрикссон, Лейпсик), 22:51 — 3:2. Кюнхакль — 3 (Эберле, Нельсон), 43:26 — 4:2. Клаттербак — 1 (бол., Барзал, Бойчак), 57:06 — 5:2Вратари: Грайсс — МаркстремШтрафы: 20-20Броски: 34 (12+5+17) — 24 (8+11+5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер» 5:2

«Филадельфия» — «Флорида» 1:2

«Флорида» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Главным героем встречи стал голкипер «Пантерз» Роберто Луонго, который совершил 30 сейвов. Победную шайбу в составе гостей забросил Евгений Дадонов. Единственный гол «Филадельфии» на счету Якуба Ворачека.

«Филадельфия» с 19 пунктами десятая позиции в восточной конференции, «Флорида» (17 очков) — 13-я там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Флорида» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Экблад — 1 (бол., Ватрано, Хоффман), 28:15 — 0:1. Дадонов — 8 (Барков), 37:35 — 0:2. Ворачек — 5 (Линдблум, Кутюрье), 43:55 — 1:2Вратари: Эллиотт (58:52) — ЛуонгоШтрафы: 6-2Броски: 31 (6+8+17) — 30 (11+13+6)

«Филадельфия» — «Флорида» 1:2

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 4:2

«Нью-Джерси» победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Главным героем встречи стал форвард «Дэвилз» Тейлор Холл, набравший 4 (2+2) очка. Голкипер хозяев Кейт Кинкейд отразил 29 бросков из 31.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту 43 секунды, отметился передачей и окончил матч с показателем «-1».

«Нью-Джерси» (15 очков) — 16-й на Востоке, «Питтсбург» (17) — 14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Голы: Зэйджак — 7 (Холл, Сиверсон), 0:28 — 1:0. Кессел — 8 (бол., Кросби, Малкин), 13:57 — 1:1. Сиверсон — 3 (Холл, Братт), 28:06 — 2:1. Гюнтцель — 6 (Кросби, Кессел), 44:04 — 2:2. Холл — 4 (Зэйджак, Палмиери), 48:07 — 3:2. Холл — 5 (п.в., Ноесен), 59:33 — 4:2Вратари: Кинкейд — Десмит (57:39 — 57:46, 58:04 — 58:53, 59:07 — 59:33)Штрафы: 8-6Броски: 35 (15+16+4) — 31 (11+10+10)

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 4:2

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 2:1

«Баффало» обыграл «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных, а его одноклубники и соотечественники Михаил Сергачев и Никита Кучеров результативными действиями не отметились.

«Баффало» набрал 22 бала и расположился на пятой строке в Восточной конференции, «Тампа-Бэй» (25 очков) — лидер этой конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Скиннер — 13 (Райнхарт, Болье), 17:45 — 1:0. Окпосо — 5 (Шири, Болье), 25:43 — 2:0. Чирелли — 3 (Киллорн, Гурд), 25:58 — 2:1Вратари: Хаттон — Доминге (58:29)Штрафы: 4-4Броски: 19 (11+2+6) — 30 (8+14+8)

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 2:1

«Детройт» — «Аризона» 6:1

«Детройт» разгромил «Аризону» со счетом 6:1.

«Красные крылья» одержали четвертую победу подряд, а «койоты» проиграли четвертый матч из последних пяти.

«Детройт» с 18 очками 12 на востоке, «Аризона» (17 баллов)- 11-я на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Аризона» — 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) Голы: Манта — 6 (Нильсен, Грин), 10:13 — 1:0. Чоловски — 3 (Декейсер, Бертуцци), 12:24 — 2:0. Расмуссен — 3 (бол., Ларкин, Грин), 17:22 — 3:0. Гленденинг — 2 (Абделькадер, Дженсен), 31:32 — 4:0. Атанасиу — 7 (Хелм), 41:44 — 5:0. Грин — 1 (Атанасиу, Нильсен), 47:10 — 6:0. Круз — 3 (Хиностроза, Стром), 51:21 — 6:1Вратари: Ховард — Кюмпер (Миска, 41:44)Штрафы: 12-10Броски: 26 (11+5+10) — 25 (5+8+12)

«Детройт» — «Аризона» 6:1

«Миннесота» — «Вашингтон» 2:5

«Вашингтон» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил две шайбы, которые стали для него первыми в нынешнем сезоне, и отдал результативную передачу. Теперь на счету Орлова 5 (2+3) баллов за результативность.

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по одной голевой передаче, набрав 20-е и 21-е очко соответственно.

«Миннесота» с 24 очками расположилась на второй позиции на Западе, «Вашингтон» (19 баллов) — 9-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Орлов — 1 (Эллер, Бураковски), 6:33 — 0:1. Уилсон — 1 (Орлов, Кузнецов), 19:32 — 0:2. Бураковски — 2 (Эллер, Коннолли), 23:13 — 0:3. Койву — 3, 31:57 — 1:3. Орлов — 2 (Овечкин, Нисканен), 47:23 — 1:4. Оши — 9 (Бэкстрем, Врана), 49:48 — 1:5. Дамба — 6 (бол., Койву, Фолиньо), 54:08 — 2:5Вратари: Дубник — КоплиШтрафы: 11-19Броски: 28 (6+8+14) — 33 (12+15+6)

«Миннесота» — «Вашингтон» 2:5

«Эдмонтон» — «Монреаль» 6:2

«Эдмонтон» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) .

В составе победителей по три очка набрали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Канадец оформил ассистентский хет-трик (0+3), а немец забил гол при двух голевых передачах (1+2).

«Ойлерз» прервали свою серию из четырех поражений. «Канадиенс» проиграли в третий раз за последние четыре матча.

«Эдмонтон» (19 очков) — 9-й на Западе, «Монреаль» (21) — 6-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Монреаль» — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) Голы: Беннинг — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 3:13 — 1:0. Доми — 10 (Э. Шоу, Юулсен), 5:45 — 1:1. Драйзайтль — 11 (Макдэвид), 16:31 — 2:1. Э. Шоу — 5 (Друэн, Питри), 21:10 — 2:2. Каджула — 6 (Чейссон, Беннинг), 23:05 — 3:2. Ньюджент-Хопкинс — 4 (Стром, Расселл), 45:36 — 4:2. Расселл — 1 (Грэвел, Хайра), 52:14 — 5:2. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 58:04 — 6:2Вратари: Коскинен — НиемиШтрафы: 10-10Броски: 43 (11+18+14) — 29 (7+10+12)

«Эдмонтон» — «Монреаль» 6:2

«Лос-Анджелес» — «Торонто» 1:5

«Лос-Анджелес» на своем льду крупно проиграл «Торонто» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

В составе победителей дубль на свой счет записал Назем Кадри, по разу отличились Джон Таварес, Морган Райлли и Андреас Юнссон. Единственная шайба хозяев в активе Адриана Кемпе. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провел на льду 15 минут 1 секунду и не отметился набранными очками.

«Лос-Анджелес» с 11 очками идет на 15 месте в Западной конференции, «Торонто» с 24 баллами — второй на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Торонто» — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) Голы: Кадри — 6 (бол., Марнер, Таварес), 2:42 — 0:1. Таварес — 11 (бол., Райлли), 6:12 — 0:2. Кемпе — 2 (Фанеф), 14:28 — 1:2. Райлли — 8 (Таварес), 21:15 — 1:3. Юнссон — 2 (Дермотт, Линдхольм), 24:33 — 1:4. Кадри — 7 (бол., Марло, Марнер), 27:19 — 1:5Вратари: Будай (Петерсен, 24:33) — АндерсенШтрафы: 12-4Броски: 23 (8+8+7) — 35 (16+13+6)

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» 5:4

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:4 (3:0, 0:3, 2:1).

Для «Предаторз» это поражение стало вторым кряду, но они все равно возглавляют Западную конференцию, а «Шаркс» добыл вторую победу подряд и набрал 23 балла, с которыми расположился на третьей позиции.