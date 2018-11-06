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    «Сочи» уступил минскому «Динамо»

    КХЛ Сочи Динамо Минск
    Хоккейный клуб «Сочи» потерпел домашнее поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    В составе победителей отличились Евгений Ковыршин и Теэму Пулккинен. За сочинцев шайбу забросил Сергей Шмелёв.

    Команда из столицы Белоруссии одержала вторую победу в десяти последних играх.

    Клуб из Минска занимает 12-е место на Западе, имея в активе 16 очков. «Сочи» с с 27 баллами располагается на 6-й строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Шмелев — 3 (мен., Ю. Александров), 7:04 — 1:0. Ковыршин — 3 (бол., Лисовец, Хенкель), 12:26 — 1:1. Пулккинен — 8 (бол.), 21:05 — 1:2Вратари: Шикин (58:35) — ЭнротБроски: 41 (11+16+14) — 20 (7+9+4)Штраф: 16 — 16
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