«Сочи» уступил минскому «Динамо»

В составе победителей отличились Евгений Ковыршин и Теэму Пулккинен. За сочинцев шайбу забросил Сергей Шмелёв.
Команда из столицы Белоруссии одержала вторую победу в десяти последних играх.
Клуб из Минска занимает 12-е место на Западе, имея в активе 16 очков. «Сочи» с с 27 баллами располагается на 6-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Шмелев — 3 (мен., Ю. Александров), 7:04 — 1:0. Ковыршин — 3 (бол., Лисовец, Хенкель), 12:26 — 1:1. Пулккинен — 8 (бол.), 21:05 — 1:2Вратари: Шикин (58:35) — ЭнротБроски: 41 (11+16+14) — 20 (7+9+4)Штраф: 16 — 16