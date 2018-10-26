Ушел из жизни экс-глава НХЛ

В возрасте 84 лет ушел из жизни экс-президент Национальной хоккейной лиги

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Зиглер руководил лигой с с 1977 по 1992 годы.

«Семья НХЛ огорчена новостью о смерти бывшего президента лиги Джона Зиглера. Будучи всего четвертым президентом НХЛ, Джон увеличил состав лиги с 18 до 24 команд, включая четыре команды из WHA. Благодаря ему лига стала более международной. За время его работы количество европейцев в НХЛ выросло с двух до 11 процентов, впервые в лиге появились выходцы из СССР», — сказал комиссионер НХЛ Гари Бэттмен.

Добавим, что после ухода Зиглера в отставку Бэттмен стал первым комиссионером НХЛ. 0