ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» на голову превзошел «МЮ»«Ювентус» показал место «МЮ» в современном футболе
  • 18:22
    • «Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА
  • 18:05
    • «Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню»
  • 15:42
    • «Спартак» сразу выплатил неустойку Каррере
  • 14:06
    • Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»
  • 12:38
    • Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше
    Все новости спорта

    «Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню»

    КХЛ Ак Барс Куньлунь Ред Стар
    Казанский «Ак Барс» потерпел гостевое поражение от «Куньлунь Ред Стар» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Брейден Джо, Томаш Мертл и Майкл Латта.

    Вратарь «драконов» Александр Лазушин записал на свой счёт «сухарь», отразив 29 бросков.

    «Куньлунь» одержал вторую победу в трёх последних матчах, а подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли во второй раз за семь последних встреч регулярного чемпионата.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Брэйден — 1 (Сквайрз, Граньяни), 22:13 — 1:0. Мертль — 2 (бол., Сундстрем, Фонтэйн), 30:19 — 2:0. Латта — 2 (Граньяни, Кундратек), 32:11 — 3:0Вратари: Лазушин — ГариповБроски: 26 (6+19+1) — 29 (11+5+13)Штраф: 26 — 12
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Автомобилист» — «Металлург»
  • 1.90
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто потрудится на славу?
  • «ПСВ» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Монако» одержать первую победу с 11 августа?
  • «Брюгге» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Потащит ли «Райо» в зону вылета «Атлетик»?
  • «Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Эдмонтон» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября 10:480
  • 09:30
    • 50 очков Гриффина помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию»
  • 08:55
    • Бабаев: До первого гола ЦСКА играл с «Ромой» на равных
  • 18:43
    • «Армавир» обыграл «Сибирь»
    ЦСКА Футбол ЛЧ. «Рома» разгромила ЦСКА, «МЮ» уступил «Ювентусу», «Шахтер» проиграл «МанСити»Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы 00:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бедные сербы и надежда «Локо»
  • 5.19
    •
  • 18:14
    • Дубль Казакова помог «Сибири» обыграть «Витязь»
  • 15:54
    • Азмун — лучший игрок «Рубина» в сентябре
  • 15:27
    • ФИФА запретит проведение матча между «Жироной» и «Барселоной» в США
    Хулен Лопетеги Футбол Реальные проблемы. Что не так с «Королевским клубом»?«Реал» в начале нового сезона переживает настоящий кризис Вчера в 13:100
  • 15:13
    • «Адмирал» переиграл «Торпедо»
  • 14:40
    • «Амур» обыграл «Нефтехимик» в Хабаровске
  • 14:19
    • «СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие