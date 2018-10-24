«Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню»

«Ак Барс»
«Ак Барс»
В составе победителей отличились Брейден Джо, Томаш Мертл и Майкл Латта.
Вратарь «драконов» Александр Лазушин записал на свой счёт «сухарь», отразив 29 бросков.
«Куньлунь» одержал вторую победу в трёх последних матчах, а подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли во второй раз за семь последних встреч регулярного чемпионата.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Брэйден — 1 (Сквайрз, Граньяни), 22:13 — 1:0. Мертль — 2 (бол., Сундстрем, Фонтэйн), 30:19 — 2:0. Латта — 2 (Граньяни, Кундратек), 32:11 — 3:0Вратари: Лазушин — ГариповБроски: 26 (6+19+1) — 29 (11+5+13)Штраф: 26 — 12