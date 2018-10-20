«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»

Хоккеисты «Нефтехимика»
ХК «Нефтехимик»
Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей.
Хозяева повели 2:0 благодаря голам Брэндона Ипа и Оллли Палолы.
Гости на это ответили точными ударами Павла Куликова, Андрея Сергеева, Микаэля Руохомаа и Марата Хайруллина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Йип — 5 (Сан-Пьер, Латта), 17:47 — 1:0. Палола — 6 (Кундратек, Витасек), 23:39 — 2:0. Куликов — 5 (бол., Брынцев, Шарипзянов), 25:47 — 2:1. Падакин — 3 (Полашек, Нестрашил), 38:14 — 2:2. Руохомаа — 2 (бол., Полашек, Падакин), 43:42 — 2:3. Хайруллин — 1 (Руохомаа, Брынцев), 46:33 — 2:4Вратари: Лазушин (55:40 — 59:52) — Ежов (46:22 — 46:33)Штраф: 12 — 8Броски: 27 (9+12+6) — 37 (13+15+9)
«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (21 очко), а «Куньлунь Ред Стар» — девятое (19 очков). 0