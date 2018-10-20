ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Локомотива»Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеров
  • 13:23
    • «Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью
  • 11:03
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при в США
  • 10:50
    • Боккетти: «Спартак» в моей жизни значит очень много
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»

    КХЛ Нефтехимик Куньлунь Ред Стар
    «Нефтехимик» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Нефтехимика»
    Хоккеисты «Нефтехимика»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей.

    Хозяева повели 2:0 благодаря голам Брэндона Ипа и Оллли Палолы.

    Гости на это ответили точными ударами Павла Куликова, Андрея Сергеева, Микаэля Руохомаа и Марата Хайруллина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Йип — 5 (Сан-Пьер, Латта), 17:47 — 1:0. Палола — 6 (Кундратек, Витасек), 23:39 — 2:0. Куликов — 5 (бол., Брынцев, Шарипзянов), 25:47 — 2:1. Падакин — 3 (Полашек, Нестрашил), 38:14 — 2:2. Руохомаа — 2 (бол., Полашек, Падакин), 43:42 — 2:3. Хайруллин — 1 (Руохомаа, Брынцев), 46:33 — 2:4Вратари: Лазушин (55:40 — 59:52) — Ежов (46:22 — 46:33)Штраф: 12 — 8Броски: 27 (9+12+6) — 37 (13+15+9)

    «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (21 очко), а «Куньлунь Ред Стар» — девятое (19 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Слован»
  • 1.99
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошла ли «Реалу» на пользу пауза на матчи сборных?
  • «Реал» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Будет ли снова компромиссный результат?
  • «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
  • «Дьяволы» провалятся в центре
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Алексис Санчес Футбол Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его теньВ «Манчестер Юнайтед» нападающему пока так и не удалось заявить о себе в полный голос 02:170
  • 09:05
    • Овечкина могут дисквалифицировать
  • 13:08
    • Корниленко выведет «Крылья» на поле с капитанской повязкой в матче с «Уралом»
  • 12:50
    • Боккетти рассчитывает на победу в чемпионате России
    Златан Ибрагимович Футбол Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всехШведский нападающий может вернуться в Европу в ноябре Вчера в 12:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 12:35
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
  • 12:19
    • Уайт хотел бы увидеть бой Фергюсона с Нурмагомедовым
  • 12:03
    • Гвардиола: Отпустив Харта, возможно, я допустил ошибку
    «Торонто» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и МакдэвидаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября Вчера в 09:240
  • 11:46
    • Экс-наставник «Монако» может возглавить «Саутгемптон»
  • 11:31
    • Бельгия и Голландия хотят создать единую футбольную лигу
  • 11:17
    • Бенитес не боится увольнения из «Ньюкасла»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие