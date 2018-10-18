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    НХЛ. Дубль Овечкина, передача Кузнецова, «Анахайм» вышел в лидеры на Западе

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Монреаль Канадиенс Сент-Луис Блюз Калгари Флэймз Бостон Брюинз Анахайм Дакс Нью-Йорк Айлендерс
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    «Вашингтон» — «Рейнджерс» 4:3 ОТ

    «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду сломил сопротивление «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

    Одним из героев встречи стал российский форвард столичной команды Александр Овечкин, который за проведенные 23 минуты 28 секунд оформил дубль. Победную шайбу забросил защитник Мэтт Нисканен.

    Защитник хозяев Джон Карлсон набрал 3 (0+3) очка, а россиянин Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.

    У гостей Мика Зибанеджад отметился голом и ассистом, две результативные передачи сделал Нил Пионк.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Зибанежад — 2 (Крайдер, Пионк), 6:09 — 0:1. Карлсон — 3 (Бэкстрем), 14:05 — 1:1. Овечкин — 5 (бол., Карлсон, Коннолли), 23:32 — 2:1. Веси — 3 (бол., Пионк, Хауден), 32:42 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 37:01 — 3:2. Крайдер — 4 (бол., Пионк, Зибанежад), 50:25 — 3:3. Нисканен — 1 (Кузнецов, Оши), 62:18 — 4:3Вратари: Холтби — ЛундквистШтраф: 8 — 8Броски: 38 (14+13+9+2) — 32 (9+18+5+0)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место (7 очков), а «Рейнджерс» — 13-е (5 очков).

    «Вашингтон» — «Рейнджерс» 4:3 ОТ

    «Монреаль» — «Сент-Луис» 3:2

    «Монреаль Канадиенс» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв «Сент-Луис Блюз» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

    Победную шайбу за 11 секунд до конца третьего периода забросил Брендан Галлахер.

    Россиянин Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут 50 секунд и отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Сент-Луис» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Доми — 1 (Лехконен, Райлли), 0:39 — 1:0. Данн — 2 (бол., Тарасенко, О`Райлли), 23:21 — 1:1. Райлли — 1 (бол., Юдон, Друэн), 27:42 — 2:1. Шенн — 3 (бол., Стин, Перрон), 56:31 — 2:2. Галлахер — 4 (Татар), 59:49 — 3:2Вратари: Прайс — Аллен (59:49)Штраф: 15 — 13Броски: 23 (10+7+6) — 25 (3+11+11)

    «Монреаль» занимает второе место в Восточной конференции (9 очков), «Сент-Луис» идет 14-м за Западе (4 очка).

    «Монреаль» — «Сент-Луис» 3:2

    «Калгари» — «Бостон» 5:2

    «Калгари Флэймз» дома одержал уверенную победу над «Бостон Брюинз» — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).

    В первом периоде в ворота Туукки Раска влетели три шайбы — отличились Михаэль Фролик, Джонни Годро и Юусо Вялимяки.

    В начале второго игрового отрезка гости сократили отставание усилиями Патриса Бержерона. Впрочем, менее чем через минуту Фролик оформил дубль.

    Брэд Маршан вновь сократил разрыв в счете, а точку поставил Мэттью Ткачук, поразив пустые ворота.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Бостона» — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Фролик — 2 (Баклунд, Ткачак), 5:34 — 1:0. Годро — 3 (Монахэн, Хэнифин), 15:20 — 2:0. Вялимяки — 1 (Стоун, Янковски), 16:08 — 3:0. Бержерон — 6 (Крейчи), 22:40 — 3:1. Фролик — 3 (Баклунд), 23:32 — 4:1. Маршан — 2 (Бержерон, Пастрняк), 33:45 — 4:2. Ткачук — 2 (п.в., Стоун), 59:09 — 5:2Вратари: Смит — Раск (57:49 — 59:09)Штраф: 8 — 8Броски: 29 (14+9+6) — 26 (10+8+8)

    «Калгари» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции (8 очков). «Бостон» расположился на пятой строчке на Востоке (8 очков).

    «Калгари» — «Бостон» 5:2

    «Анахайм» — «Айлендерс» 4:1

    «Анахайм Дакс» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

    Первую шайбу в концовке первого периода забросил нападающий «уток» Райан Кеслер. Он же на 29-й минуте увеличил преимущество своей команды. В начале третьего игрового отрезка Адам Энрике довел счет до крупного.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Айлендерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Кеслер — 2 (бол., Стил, Ракелль), 19:54 — 1:0. Кеслер — 3 (Кольяно, Фаулер), 28:20 — 2:0. Хенрик — 3 (Комтуа), 40:42 — 3:0. Сизикас — 2 (Джонстон, Мэйфилд), 59:25 — 3:1. Линдхольм — 2 (п.в., Стрит), 59:30 — 4:1Вратари: Гибсон — Грайсс (57:16 — 58:13, 59:25 — 59:30)Штраф: 15 — 13Броски: 25 (11+9+5) — 35 (11+12+12)

    За 35 секунд до сирены Джона Гибсона огорчил игрок гостей Кейси Чижикас. Точку в матче поставил защитник хозяев Хампус Линдхольм.

    «Анахайм» — «Айлендерс» 4:1

    «Анахайм» одержал пятую победу в сезоне и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции (11 очков). «Айлендерс» — 14-е на Востоке (4 очка). 0

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