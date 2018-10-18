НХЛ. Дубль Овечкина, передача Кузнецова, «Анахайм» вышел в лидеры на Западе

«Вашингтон» — «Рейнджерс» 4:3 ОТ
«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду сломил сопротивление «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).
Одним из героев встречи стал российский форвард столичной команды Александр Овечкин, который за проведенные 23 минуты 28 секунд оформил дубль. Победную шайбу забросил защитник Мэтт Нисканен.
Защитник хозяев Джон Карлсон набрал 3 (0+3) очка, а россиянин Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.
У гостей Мика Зибанеджад отметился голом и ассистом, две результативные передачи сделал Нил Пионк.
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место (7 очков), а «Рейнджерс» — 13-е (5 очков).
«Монреаль» — «Сент-Луис» 3:2
«Монреаль Канадиенс» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв «Сент-Луис Блюз» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Победную шайбу за 11 секунд до конца третьего периода забросил Брендан Галлахер.
Россиянин Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут 50 секунд и отметился результативной передачей.
«Монреаль» занимает второе место в Восточной конференции (9 очков), «Сент-Луис» идет 14-м за Западе (4 очка).
«Калгари» — «Бостон» 5:2
«Калгари Флэймз» дома одержал уверенную победу над «Бостон Брюинз» — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).
В первом периоде в ворота Туукки Раска влетели три шайбы — отличились Михаэль Фролик, Джонни Годро и Юусо Вялимяки.
В начале второго игрового отрезка гости сократили отставание усилиями Патриса Бержерона. Впрочем, менее чем через минуту Фролик оформил дубль.
Брэд Маршан вновь сократил разрыв в счете, а точку поставил Мэттью Ткачук, поразив пустые ворота.
«Калгари» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции (8 очков). «Бостон» расположился на пятой строчке на Востоке (8 очков).
«Анахайм» — «Айлендерс» 4:1
«Анахайм Дакс» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Первую шайбу в концовке первого периода забросил нападающий «уток» Райан Кеслер. Он же на 29-й минуте увеличил преимущество своей команды. В начале третьего игрового отрезка Адам Энрике довел счет до крупного.
За 35 секунд до сирены Джона Гибсона огорчил игрок гостей Кейси Чижикас. Точку в матче поставил защитник хозяев Хампус Линдхольм.
«Анахайм» одержал пятую победу в сезоне и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции (11 очков). «Айлендерс» — 14-е на Востоке (4 очка). 0