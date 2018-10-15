НХЛ. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 3:2
«Нью-Джерси» на домашней площадке одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
Дублем отметился нападающий Кайл Палмиери, победную шайбу забросил форвард Жан-Себастьян Ди.
«Виннипег» — «Каролина» 3:1
«Виннипег» одержал домашнюю победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).
В составе победителей отличились Патрик Лайне, Брайан Литтл и Кайл Коннор. У «Каролины» гол забил Майкл Ферланд.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на льду 12 минут 38 секунд и совершил 7 бросков.
Нападающий «Каролины» Валентин Зыков очков не набрал, а защитник «Джетс» Дмитрий Куликов совершил 3 силовых приёма и заблокировал 1 бросок.
«Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3
«Сент-Луис» уступили «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).
В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Бен Стрит и Эндрю Кольяно. За «Блюз» шайбы забросили Александер Стин и Тайлер Бозак.
Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко сделал в этой результативную передачу, отыграв 19 минут 29 секунд. Иван Барбашев провел на льду 10 минут 26 секунд.