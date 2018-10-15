НХЛ. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 3:2

«Нью-Джерси» на домашней площадке одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Дублем отметился нападающий Кайл Палмиери, победную шайбу забросил форвард Жан-Себастьян Ди.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Павелски — 3 (Бернс, Кейн), 23:51 — 0:1. Палмиери — 5 (бол., Холл, Ватанен), 27:06 — 1:1. Майер — 3 (Кутюр, Хертл), 35:35 — 1:2. Палмиери — 6 (Грин, Сиверсон), 40:37 — 2:2. Ди — 2 (Мюллер, Холл), 43:25 — 3:2Вратари: Кинкейд — Джонс (58:16)Штрафы: 6-16Броски: 36 (9+9+18) — 39 (16+13+10)

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»

«Виннипег» — «Каролина» 3:1

«Виннипег» одержал домашнюю победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

В составе победителей отличились Патрик Лайне, Брайан Литтл и Кайл Коннор. У «Каролины» гол забил Майкл Ферланд.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на льду 12 минут 38 секунд и совершил 7 бросков.

Нападающий «Каролины» Валентин Зыков очков не набрал, а защитник «Джетс» Дмитрий Куликов совершил 3 силовых приёма и заблокировал 1 бросок.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Голы: Лайне — 2 (бол., Уилер, Моррисси), 44:14 — 1:0. Ферланд — 3 (Хэмилтон, Ахо), 47:53 — 1:1. Литтл — 1 (Моррисси), 57:51 — 2:1. Коннор — 4 (п.в., Танев), 59:59 — 3:1Вратари: Броссуа — Мразек (58:04)Штрафы: 4-4Броски: 26 (6+13+7) — 43 (18+14+11)

«Виннипег» — «Каролина»

«Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3

«Сент-Луис» уступили «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Бен Стрит и Эндрю Кольяно. За «Блюз» шайбы забросили Александер Стин и Тайлер Бозак.

Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко сделал в этой результативную передачу, отыграв 19 минут 29 секунд. Иван Барбашев провел на льду 10 минут 26 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Анахайм» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Голы: Сильверберг — 3 (Комтуа, Линдхольм), 18:21 — 0:1. Стин — 2 (Эдмундсон, Тарасенко), 31:49 — 1:1. Бозак — 1 (бол., Марун), 35:52 — 2:1. Стрит — 2 (Мэнсон, Фаулер), 47:16 — 2:2. Кольяно — 1 (бол., Кеслер, Линдхольм), 54:44 — 2:3Вратари: Джонсон (57:25 — 58:34, 58:45) — МиллерШтрафы: 4-6Броски: 31 (10+11+10) — 31 (7+14+10)