ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 октября

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Сан-Хосе Шаркс Виннипег Джетс Каролина Харрикейнз Сент-Луис Блюз Анахайм Дакс
    Вся лентаСамое главное
    Празднование голаРоссия — Турция. Оценки LiveSport.Ru Нидерланды не оставили шансов ГерманииМногообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке «Виннипег» — «Каролина»НХЛ. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»
  • 08:57
    • Александрова поднялась на 32 позиции в рейтинге WTA
  • 07:57
    • Россия будет во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2020
  • 23:40
    • Сборная Италии вырвала победу у Польши
  • 22:47
    • Черчесов назвал голубей на поле «признаком хорошего»
  • 22:34
    • Новым президентом РФС может стать представитель «Зенита»
  • 20:53
    • Сборная России обыграла Турцию в Сочи
  • 21:17
    • Эдер помог сборной Португалии выиграть у Шотландии
    Все новости спорта
    «Виннипег» — «Каролина»
    «Виннипег» — «Каролина»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 3:2

    «Нью-Джерси» на домашней площадке одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

    Дублем отметился нападающий Кайл Палмиери, победную шайбу забросил форвард Жан-Себастьян Ди.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Павелски — 3 (Бернс, Кейн), 23:51 — 0:1. Палмиери — 5 (бол., Холл, Ватанен), 27:06 — 1:1. Майер — 3 (Кутюр, Хертл), 35:35 — 1:2. Палмиери — 6 (Грин, Сиверсон), 40:37 — 2:2. Ди — 2 (Мюллер, Холл), 43:25 — 3:2Вратари: Кинкейд — Джонс (58:16)Штрафы: 6-16Броски: 36 (9+9+18) — 39 (16+13+10)

    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»

    «Виннипег» — «Каролина» 3:1

    «Виннипег» одержал домашнюю победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

    В составе победителей отличились Патрик Лайне, Брайан Литтл и Кайл Коннор. У «Каролины» гол забил Майкл Ферланд.

    Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на льду 12 минут 38 секунд и совершил 7 бросков.

    Нападающий «Каролины» Валентин Зыков очков не набрал, а защитник «Джетс» Дмитрий Куликов совершил 3 силовых приёма и заблокировал 1 бросок.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Лайне — 2 (бол., Уилер, Моррисси), 44:14 — 1:0. Ферланд — 3 (Хэмилтон, Ахо), 47:53 — 1:1. Литтл — 1 (Моррисси), 57:51 — 2:1. Коннор — 4 (п.в., Танев), 59:59 — 3:1Вратари: Броссуа — Мразек (58:04)Штрафы: 4-4Броски: 26 (6+13+7) — 43 (18+14+11)

    «Виннипег» — «Каролина»

    «Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3

    «Сент-Луис» уступили «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).

    В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Бен Стрит и Эндрю Кольяно. За «Блюз» шайбы забросили Александер Стин и Тайлер Бозак.

    Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко сделал в этой результативную передачу, отыграв 19 минут 29 секунд. Иван Барбашев провел на льду 10 минут 26 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Анахайм» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
    Голы: Сильверберг — 3 (Комтуа, Линдхольм), 18:21 — 0:1. Стин — 2 (Эдмундсон, Тарасенко), 31:49 — 1:1. Бозак — 1 (бол., Марун), 35:52 — 2:1. Стрит — 2 (Мэнсон, Фаулер), 47:16 — 2:2. Кольяно — 1 (бол., Кеслер, Линдхольм), 54:44 — 2:3Вратари: Джонсон (57:25 — 58:34, 58:45) — МиллерШтрафы: 4-6Броски: 31 (10+11+10) — 31 (7+14+10)

    «Сент-Луис» — «Анахайм»
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Торонто» — «Лос-Анджелес»
  • 2.11
  • Завтра в 02:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболе
    • 15:27 10/10/2018     Станислав Черчесов
  • Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
    • 06:51 12/10/2018     Трофей Лиги чемпионов
  • Пришло время менять Лигу чемпионов или открывать европейскую Суперлигу
    • 21:12 09/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Тьерри Анри Футбол Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблемЗнаменитый бомбардир Тьерри Анри возвращается в родной клуб, но уже в качестве менеджера Вчера в 17:180
  • 09:10
    • Джокович обошел Федерера в рейтинге ATP
  • 08:43
    • Тренер сборной Словакии ушел в отставку
  • 20:18
    • Капитан «Магнитки» выбыл на неопределенный срок
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Первые очки Кучерова в сезоне, Кузнецов и Овечкин уступили с «Вашингтоном»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября Вчера в 10:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва в Сочи и попытка Италии выйти из кризиса
  • 5.24
    •
  • 00:03
    • Жена Кокорина хотела бы видеть мужа на свободе
  • 23:52
    • Сборная Израиля одержала победу над Албанией
  • 23:21
    • Гильерме приятно провести оба матча на ноль
    Матч Хорватия — Англия Футбол Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборныхСлишком частые перерывы на матчи сборных усложняют жизнь футболистам и командам 13/10/2018 в 18:591
  • 19:42
    • ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей
  • 19:29
    • Два игрока «Крыльев» задержаны ДПС с признаками опьянения
  • 19:07
    • «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие