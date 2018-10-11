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    НХЛ. Дубль Овечкина, четыре очка Кузнецова, результативность Ворачека

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 октября

    НХЛ Оттава Сенаторз Филадельфия Флайерз Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Анахайм Дакс Аризона Койотс
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    «Оттава» — «Филадельфия» 4:7

    Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» в домашнем матче потерпели поражение от «Филадельфии Флайерз» со счетом 4:7 (1:1, 2:3, 1:3).

    Самым результативным игроком встречи стал нападающий «летчиков» Якуб Ворачек, набравший пять очков (2+3).

    Также заброшенными шайбами в составе «Филадельфии» отметились Шон Кутюрье, Роберт Хег, Клод Жиру, дубль оформил Скотт Лотон.

    У «Оттавы» дублями отметились Брэди Ткачук и Максим Лажуа.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Филадельфия» — 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)
    Голы: Ткачук — 1 (бол., Тирни, Ладжой), 8:39 — 1:0. Ворачек — 1 (бол., Гостисбеер, Жиру), 14:44 — 1:1. Ткачук — 2 (Бедкер, Шабо), 21:20 — 2:1. Кутюрье — 2 (Гудас, Ворачек), 23:04 — 2:2. Ворачек — 2 (Гудас), 26:35 — 2:3. Ладжой — 2 (бол., Тирни, Ткачук), 31:13 — 3:3. Лотон — 2 (Уис, Макдональд), 35:45 — 3:4. Хегг — 2 (Раффль, Уис), 44:08 — 3:5. Жиру — 1 (бол., Гостисбеер, Ворачек), 52:37 — 3:6. Ладжой — 3 (бол., Тирни, Бедкер), 57:08 — 4:6. Лотон — 3 (п.в., Ворачек, Гудас), 59:25 — 4:7Вратари: Андерсон (58:01 — 59:25) — ПикарШтраф: 24 — 24Броски: 35 (14+12+9) — 45 (16+9+20)

    В четырех сыгранных матчах «Филадельфия» набрала 4 очка, а «Оттава» — три.

    «Оттава» — «Филадельфия»

    «Вашингтон» — «Вегас» 5:2

    «Вашингтон Кэпиталз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

    Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший 4 очка (1+3).

    Александр Овечкин оформил дубль, 7 раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов.

    В активе Овечкина теперь 611 голов в НХЛ. По этому показателю он вышел на 17-е место за всю историю, опередив Бобби Халла. Следующей его целью является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы — 625 шайб.

    Также у «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрем и Ти Джей Оши.

    В составе «Вегаса» отличились Коди Икин и Райлли Смит.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Вегас» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Кузнецов — 3 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 19:25 — 1:0. Овечкин — 3 (Кузнецов, Коннолли), 30:18 — 2:0. Икин — 1, 30:49 — 2:1. Бэкстрем — 1 (бол., Кузнецов, Карлсон), 45:08 — 3:1. Смит — 1 (Холден, Карлссон), 47:08 — 3:2. Овечкин — 4 (Кузнецов, Коннолли), 50:33 — 4:2. Оши — 4 (п.в., Нисканен, Орлов), 58:05 — 5:2Вратари: Холтби — Флери (57:52 — 58:05)Штраф: 6 — 8Броски: 29 (9+8+12) — 31 (4+16+11)

    На счету «Вашингтона» 5 очков, «Вегаса» — 2 балла.

    «Вашингтон» — «Вегас»

    «Анахайм» — «Аризона» 2:3 Б

    «Анахайм Дакс» дома в серии послематчевых буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

    В основное время за хозяев шайбы забросили Райан Кеслер и Бен Стрит. Гости ответили точными бросками Дилана Строума и Брэда Ричардсона.

    Победный буллит в послематчевой серии реализовал Ник Казинс.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Аризона» — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Кеслер — 1 (Кольяно, Линдхольм), 5:52 — 1:0. Стром — 1 (бол., Келлер, Паник), 17:33 — 1:1. Ричардсон — 1 (мен., Грабнер, Яльмарссон), 25:24 — 1:2. Стрит — 1 (Петтерссон), 34:39 — 2:2Победный буллит: КазинсВратари: Гибсон — РаантаШтраф: 6 — 6Броски: 25 (13+6+5+1) — 39 (16+10+12+1)

    «Анахайм» имеет в активе 7 баллов, а «Аризона» — 2 балла. 0

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