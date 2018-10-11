НХЛ. Дубль Овечкина, четыре очка Кузнецова, результативность Ворачека

«Оттава» — «Филадельфия» 4:7
Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» в домашнем матче потерпели поражение от «Филадельфии Флайерз» со счетом 4:7 (1:1, 2:3, 1:3).
Самым результативным игроком встречи стал нападающий «летчиков» Якуб Ворачек, набравший пять очков (2+3).
Также заброшенными шайбами в составе «Филадельфии» отметились Шон Кутюрье, Роберт Хег, Клод Жиру, дубль оформил Скотт Лотон.
У «Оттавы» дублями отметились Брэди Ткачук и Максим Лажуа.
В четырех сыгранных матчах «Филадельфия» набрала 4 очка, а «Оттава» — три.
«Вашингтон» — «Вегас» 5:2
«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).
Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший 4 очка (1+3).
Александр Овечкин оформил дубль, 7 раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов.
В активе Овечкина теперь 611 голов в НХЛ. По этому показателю он вышел на 17-е место за всю историю, опередив Бобби Халла. Следующей его целью является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы — 625 шайб.
Также у «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрем и Ти Джей Оши.
В составе «Вегаса» отличились Коди Икин и Райлли Смит.
На счету «Вашингтона» 5 очков, «Вегаса» — 2 балла.
«Анахайм» — «Аризона» 2:3 Б
«Анахайм Дакс» дома в серии послематчевых буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
В основное время за хозяев шайбы забросили Райан Кеслер и Бен Стрит. Гости ответили точными бросками Дилана Строума и Брэда Ричардсона.
Победный буллит в послематчевой серии реализовал Ник Казинс.
«Анахайм» имеет в активе 7 баллов, а «Аризона» — 2 балла. 0