ЦСКА прервал победную серию «Авангарда»

Московскийв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл омскийсо счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

«Ястребы» вышли вперед на 8-й минуте матча усилиями Анселя Галимова. Во втором игровом отрезке Кирилл Капризов восстановил равновесие, но подопечным Боба Хартли потребовалось меньше двух минут, чтобы снова выйти вперед — Илья Михеев реализовал большинство.

В заключительном периоде Михаил Григоренко в течение пяти минут оформил дубль и принес «армейцам» минимальный перевес. В концовке Иван Телегин поразил пустые ворота омского клуба и установил окончательный счет.

ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, «Авангард» проиграл впервые за девять последних встреч.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) Голы: Галимов — 3 (мен., Чудинов, Семенов), 7:53 — 1:0. Капризов — 6 (Вей), 31:36 — 1:1. Михеев — 6 (бол., Широков, Зернов), 33:25 — 2:1. Григоренко — 5 (Вей, Нестеров), 45:08 — 2:2. Григоренко — 6 (бол., Капризов), 50:49 — 2:3. Телегин — 2 (п.в., Калинин), 59:39 — 2:4Вратари: Бобков (58:29 — 58:44, 58:51 — 59:39) — СорокинШтраф: 6 — 4Броски: 22 (3+10+9) — 26 (11+6+9)

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (24 очка), а «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке (26 очков).

Другие результаты:

«Куньлунь» — «Автомобилист» — 2:5

«Сибирь» — «Динамо» Р — 6:3

«Барыс» — «Слован» — 3:0 0