ЦСКА прервал победную серию «Авангарда»

«Ястребы» вышли вперед на 8-й минуте матча усилиями Анселя Галимова. Во втором игровом отрезке Кирилл Капризов восстановил равновесие, но подопечным Боба Хартли потребовалось меньше двух минут, чтобы снова выйти вперед — Илья Михеев реализовал большинство.
В заключительном периоде Михаил Григоренко в течение пяти минут оформил дубль и принес «армейцам» минимальный перевес. В концовке Иван Телегин поразил пустые ворота омского клуба и установил окончательный счет.
ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, «Авангард» проиграл впервые за девять последних встреч.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (24 очка), а «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке (26 очков).
Другие результаты:
«Куньлунь» — «Автомобилист» — 2:5
«Сибирь» — «Динамо» Р — 6:3
«Барыс» — «Слован» — 3:0 0