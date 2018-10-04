«Вашингтон» начал защиту титула с разгромной победы

Чемпион НХЛстартовал в новом сезоне с разгромной домашней победы в матче против

«Кэпиталз» разгромили соперника со счетом 7:0.

Дублем в составе победителей отличился Евгений Кузнецов. Еще один россиянин Александр Овечкин провел одну шайбу, к которой добавил одну результативную передачу.

Также отметим, что три ассиста у «Вашингтона» на свой счет записал Никлас Бергстрем.

Кузнецов по итогам поединка был признан первой звездой.