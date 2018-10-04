«Вашингтон» начал защиту титула с разгромной победы

Александр Овечкин
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«Кэпиталз» разгромили соперника со счетом 7:0.
Дублем в составе победителей отличился Евгений Кузнецов. Еще один россиянин Александр Овечкин провел одну шайбу, к которой добавил одну результативную передачу.
Также отметим, что три ассиста у «Вашингтона» на свой счет записал Никлас Бергстрем.
Кузнецов по итогам поединка был признан первой звездой.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бостон» — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы; Оши — 1 (Бэкстрем, Нисканен), 0:24 — 1:0. КУЗНЕЦОВ — 1 (бол.), 1:47 — 2:0. ОВЕЧКИН — 1 (бол., Бэкстрем, Оши), 24:17 — 3:0. Дауд — 1 (Уокер, Смит-Пелли), 26:13 — 4:0. КУЗНЕЦОВ — 2 (бол., Карлсон, Холтби), 27:28 — 5:0. Карлсон — 1 (бол., ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 35:45 — 6:0. Эллер — 1 (Стивенсон, Орпик), 50:52 — 7:0Вратари: Холтби — Раск (Галак, 27:28)Штраф: 14 — 32Броски 37 (13+12+12) — 25 (9+6+10)