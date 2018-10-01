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    Кучеров, Малкин и Овечкин вошли в топ-10 игроков по версии НХЛ

    НХЛ Эдмонтон Ойлерз Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз Лос-Анджелес Кингз Сан-Хосе Шаркс Нью-Джерси Дэвилз Торонто Мэйпл Лифс
    НХЛ опубликовала свою версию десяти лучших хоккеистов лиги на данный момент.

    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
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    Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе — Сидни Кросби из «Питтсбурга», третье — Никита Кучеров из «Тампы».

    В топ-10 также попали еще два представителя России: четвертую строчку занял форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, пятую — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

    Топ-10 хоккеистов НХЛ по версии лиги:

    1. Коннор Макдэвид (Канада, «Эдмонтон»)
    2. Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург»)
    3. Никита Кучеров (Россия, «Тампа-Бэй»)
    4. Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург»)
    5. Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»)
    6. Виктор Хедман (Швеция, «Тампа-Бэй»)
    7. Дрю Даути (Канада, «Лос-Анджелес»)
    8. Эрик Карлссон (Швеция, «Сан-Хосе»)
    9. Тэйлор Холл (Канада, «Нью-Джерси»)
    10. Остон Мэттьюс (США, «Торонто») 0

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