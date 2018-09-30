«Сибирь» обыграла «Витязь», прервав серию из 12 поражений подряд

«Сибирь»
«Сибирь»
В составе победителей дубль на счету Никиты Шашкова, еще по разу отличились Павел Ткаченко и Дмитрий Саюстов.
За хозяев две шайбы забросил Войтех Мозик, еще одн гол записал на свой счет Евгений Монс.
«Сибирь» прервала серию из 12 поражений кряду и набрала первые очки в нынешнем сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Голы: Мозик — 3 (бол., Аалтонен), 12:01 — 1:0. Ткаченко — 1 (Пиганович, Воробей), 17:48 — 1:1. Саюстов — 2 (Логинов, Алексеев), 22:53 — 1:2. Монс — 1 (Воронков, Комаров), 24:45 — 2:2. Шашков — 1, 38:42 — 2:3. Шашков — 2 (Романцев, Ткаченко), 42:11 — 2:4. Мозик — 4 (бол., Никулин, Чернов), 52:03 — 3:4Вратари: Ортио (59:33) — КрасиковБроски: 27 (10+7+10) — 30 (11+12+7)Штраф: 6 — 8