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    «Сибирь» обыграла «Витязь», прервав серию из 12 поражений подряд

    КХЛ Витязь Сибирь
    Новосибирская «Сибирь» обыграла подольский «Витязь» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Сибирь»
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    В составе победителей дубль на счету Никиты Шашкова, еще по разу отличились Павел Ткаченко и Дмитрий Саюстов.

    За хозяев две шайбы забросил Войтех Мозик, еще одн гол записал на свой счет Евгений Монс.

    «Сибирь» прервала серию из 12 поражений кряду и набрала первые очки в нынешнем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Мозик — 3 (бол., Аалтонен), 12:01 — 1:0. Ткаченко — 1 (Пиганович, Воробей), 17:48 — 1:1. Саюстов — 2 (Логинов, Алексеев), 22:53 — 1:2. Монс — 1 (Воронков, Комаров), 24:45 — 2:2. Шашков — 1, 38:42 — 2:3. Шашков — 2 (Романцев, Ткаченко), 42:11 — 2:4. Мозик — 4 (бол., Никулин, Чернов), 52:03 — 3:4Вратари: Ортио (59:33) — КрасиковБроски: 27 (10+7+10) — 30 (11+12+7)Штраф: 6 — 8
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