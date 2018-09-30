«Сибирь» обыграла «Витязь», прервав серию из 12 поражений подряд

Новосибирскаяобыграла подольский(4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль на счету Никиты Шашкова, еще по разу отличились Павел Ткаченко и Дмитрий Саюстов.

За хозяев две шайбы забросил Войтех Мозик, еще одн гол записал на свой счет Евгений Монс.

«Сибирь» прервала серию из 12 поражений кряду и набрала первые очки в нынешнем сезоне.