НХЛ. «Вашингтон» удвоил свое преимущество, Кузнецов набрал три очка

«Тампа» — «Вашингтон» 2:6
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче финальной серии Восточной конференции.
Встреча, прошедшая во Флориде, завершилась со счетом 2:6 (2:1, 0:3, 0:2).
По три балла за результативность в составе победителей записали на свой счет форварды Евгений Кузнецов (1+2) и Ларс Эллер (1+2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей.
Также по шайбе забросили Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.
В составе «Лайтнинг» по два очка набрали Брейден Пойнт (1+1) и Стивен Стэмкос (1+1). В активе Никиты Кучерова результативная передача.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона», который два следующих матча проведет на своей площадке.