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    НХЛ. «Вашингтон» удвоил свое преимущество, Кузнецов набрал три очка

    Результат матча плей-офф НХЛ 14 мая

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
    Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
    nhl.com

    «Тампа» — «Вашингтон» 2:6

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче финальной серии Восточной конференции.

    Встреча, прошедшая во Флориде, завершилась со счетом 2:6 (2:1, 0:3, 0:2).

    По три балла за результативность в составе победителей записали на свой счет форварды Евгений Кузнецов (1+2) и Ларс Эллер (1+2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей.

    Также по шайбе забросили Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.

    В составе «Лайтнинг» по два очка набрали Брейден Пойнт (1+1) и Стивен Стэмкос (1+1). В активе Никиты Кучерова результативная передача.

    Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона», который два следующих матча проведет на своей площадке.

    Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
    Голы: Уилсон — 3 (Нисканен, Кузнецов), 0:28 — 0:1. Пойнт — 5 (бол., Стэмкос, Хедман), 7:08 — 1:1. Стэмкос — 5 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:22 — 2:1. Смит-Пелли — 3 (Чейссон, Карлсон), 22:50 — 2:2. Эллер — 5 (Врана), 38:58 — 2:3. Кузнецов — 8 (бол., Овечкин, Эллер), 39:57 — 2:4. Овечкин — 10 (Кузнецов, Уилсон), 43:34 — 2:5. Коннолли — 3 (Эллер, Карлсон), 52:57 — 2:6.Вратари: Василевский — Холтби.Штраф: 12 — 14.Броски: 35 (13+8+14) — 37 (10+13+14).
    «Тампа» — «Вашингтон» 2:6
    «Тампа-Бэй» должна взять реванш у «Вашингтона»«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 мая
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