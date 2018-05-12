Швеция обыграла Словакию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018

обыгралав овертайме со счетом 4:3 в матче группового турнира, который проходит в Дании.

В составе словацкой команды точными бросками удалось отметиться Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю. У Швеции голы на свой счет записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад.

Швеция является лидером группы А и опережает Россию на четыре очка. Команда пока не потерпела ни одного поражения на турнире и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Словакия идет пятой.