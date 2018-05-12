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    Швеция обыграла Словакию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Словакии
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    Шведы идут без поражений
    На фото:Шведы идут без поражений
    Сборная Швеции обыграла Словакию в овертайме со счетом 4:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

    В составе словацкой команды точными бросками удалось отметиться Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю. У Швеции голы на свой счет записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад.

    Швеция является лидером группы А и опережает Россию на четыре очка. Команда пока не потерпела ни одного поражения на турнире и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Словакия идет пятой.

    ЧМ-2018. Группа А
    Словакия — Швеция — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Юрчо — 2 (Грман, Криштоф), 10:32 — 1:0. Эверберг — 1 (Й. Клингберг, Линдхольм), 15:14 — 1:1. Нюквист — 3 (Баклунд, Густафссон), 18:06 — 1:2. Де ла Росе — 1 (Кемпе, Викстранд), 24:53 — 1:3. Дялога — 1 (мен., Надь), 36:40 — 2:3. Надь — 1 (Криштоф, Чайковски), 46:54 — 3:3. Зибанежад — 4 (бол., Ракелль, Й. Клингберг), 64:18 — 3:4.Вратари: Рибар — Хелльберг.Штраф: 8 — 2.Броски: 28 (8+6+11+3) — 33 (21+5+4+3).
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