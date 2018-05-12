Швеция обыграла Словакию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018

В составе словацкой команды точными бросками удалось отметиться Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю. У Швеции голы на свой счет записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад.
Швеция является лидером группы А и опережает Россию на четыре очка. Команда пока не потерпела ни одного поражения на турнире и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Словакия идет пятой.
ЧМ-2018. Группа А
Словакия — Швеция — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Юрчо — 2 (Грман, Криштоф), 10:32 — 1:0. Эверберг — 1 (Й. Клингберг, Линдхольм), 15:14 — 1:1. Нюквист — 3 (Баклунд, Густафссон), 18:06 — 1:2. Де ла Росе — 1 (Кемпе, Викстранд), 24:53 — 1:3. Дялога — 1 (мен., Надь), 36:40 — 2:3. Надь — 1 (Криштоф, Чайковски), 46:54 — 3:3. Зибанежад — 4 (бол., Ракелль, Й. Клингберг), 64:18 — 3:4.Вратари: Рибар — Хелльберг.Штраф: 8 — 2.Броски: 28 (8+6+11+3) — 33 (21+5+4+3).