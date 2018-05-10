Сборная Швеции забросила семь шайб в ворота Австрии

Дублем в составе шведов отметился Рикард Ракелль. По одному точному броску произвели Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Густав Нюквист, Мика Зибанеджад и Магнус Пяаярви.
Для шведов эта победа стала четвёртой кряду на нынешнем мировом первенстве. Команда возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. Австрийцы же проиграли все четыре встречи и идут седьмыми с 1 баллом.
ЧМ-2018. Группа А
Швеция — Австрия — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Голы: Кемпе — 1 (бол., Линдхольм), 9:47 — 1:0. Янмарк — 3 (Ракелль), 17:11 — 2:0. Ракелль — 4 (бол., Зибанежад, Янмарк), 22:42 — 3:0. Ракелль — 5, 28:53 — 4:0. Нюквист — 2 (Кемпе), 29:17 — 5:0. Зибанежад — 3 (Янмарк, Андерссон), 47:50 — 6:0. Пяйярви-Свенссон — 1 (Ю. Ларссон), 53:59 — 7:0.Вратари: Нильссон — Мадленер.Броски: 38 (14+16+8) — 14 (4+6+4).Штраф: 4 — 8.