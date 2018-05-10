Сборная Швеции забросила семь шайб в ворота Австрии

разгромила(7:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

Дублем в составе шведов отметился Рикард Ракелль. По одному точному броску произвели Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Густав Нюквист, Мика Зибанеджад и Магнус Пяаярви.

Для шведов эта победа стала четвёртой кряду на нынешнем мировом первенстве. Команда возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. Австрийцы же проиграли все четыре встречи и идут седьмыми с 1 баллом.