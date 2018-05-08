Сборная Белоруссии сменила главного тренера во время ЧМ-2018

Канадский специалистпокинул пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщает официальный сайт ФХРБ.

Обязанности наставника до конца чемпионата мира будет исполнять Сергей Пушков.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Белоруссии по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Белоруссии и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Белоруссии должен другой специалист.

Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной.

До конца чемпионата мира исполнение обязанностей главного тренера сборной Белоруссии по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова», — говорится в заявлении.

На старте группового раунда ЧМ-2018 сборная Белоруссии провела три игры и потерпела три поражения с разницей шайб 2:17.