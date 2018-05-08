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    Сборная Белоруссии сменила главного тренера во время ЧМ-2018

    Сборная Белоруссии Чемпионат мира по хоккею
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    Дэйв Льюис
    На фото:Дэйв Льюис
    Канадский специалист Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщает официальный сайт ФХРБ.

    Обязанности наставника до конца чемпионата мира будет исполнять Сергей Пушков.

    «После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Белоруссии по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Белоруссии и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Белоруссии должен другой специалист.

    Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной.

    До конца чемпионата мира исполнение обязанностей главного тренера сборной Белоруссии по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова», — говорится в заявлении.

    На старте группового раунда ЧМ-2018 сборная Белоруссии провела три игры и потерпела три поражения с разницей шайб 2:17.

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