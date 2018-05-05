Сборная США всухую переиграла Данию на чемпионате мира

Сборнаяв матче группы B на чемпионате мира по хоккею обыграла командусо счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен.

Для сборной США эта победа стала уже второй на турнире. Ранее американцы по буллитам обыграли канадцев.

Что касается датчан, то они в своем дебютном матче в серии буллитов дожали немцев.