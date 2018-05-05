Сборная США всухую переиграла Данию на чемпионате мира

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен.
Для сборной США эта победа стала уже второй на турнире. Ранее американцы по буллитам обыграли канадцев.
Что касается датчан, то они в своем дебютном матче в серии буллитов дожали немцев.
ЧМ-2018. Группа B
Дания — США — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Батчер — 1 (Годро), 16:06 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Райан), 22:42 — 0:2. Аткинсон — 1 (Дженсен), 29:14 — 0:3. Дженсен — 1 (Батчер, Кейн), 54:11 — 0:4.Вратари: Андерсен — Кинкейд.Штраф: 6 — 8.Броски: 20 (5+10+5) — 43 (13+16+14).