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    Сборная США всухую переиграла Данию на чемпионате мира

    Чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Дании
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная США в матче группы B на чемпионате мира по хоккею обыграла команду Дании со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

    Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен.

    Для сборной США эта победа стала уже второй на турнире. Ранее американцы по буллитам обыграли канадцев.

    Что касается датчан, то они в своем дебютном матче в серии буллитов дожали немцев.

    ЧМ-2018. Группа B
    Дания — США — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Батчер — 1 (Годро), 16:06 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Райан), 22:42 — 0:2. Аткинсон — 1 (Дженсен), 29:14 — 0:3. Дженсен — 1 (Батчер, Кейн), 54:11 — 0:4.Вратари: Андерсен — Кинкейд.Штраф: 6 — 8.Броски: 20 (5+10+5) — 43 (13+16+14).
    США и Канада могут начать матч быстрым голомКанада — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
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