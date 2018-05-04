Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018

в серии буллитов обыграла(5:4 ПБ) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

У команды США дубль оформил Дилан Ларкин, ещё по одному точному броску на свой счёт записали Андерс Ли и Джонни Годро. Автором победного буллита стал Кэм Аткинсон.

В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Антони Боливье, Колтон Парэйко.