Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018

У команды США дубль оформил Дилан Ларкин, ещё по одному точному броску на свой счёт записали Андерс Ли и Джонни Годро. Автором победного буллита стал Кэм Аткинсон.
В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Антони Боливье, Колтон Парэйко.
ЧМ-2018. Группа В
США — Канада — 5:4 Б (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дюбуа — 1 (Хорват), 0:47 — 0:1. О`Райлли — 1 (Бэйли), 12:23 — 0:2. Ли — 1 (Томпсон, Дебринкэт), 13:59 — 1:2. Ларкин — 1 (Крайдер, Истерли), 20:43 — 2:2. Годро — 1 (Кейн, Коулман), 30:00 — 3:2. Бовилье — 1 (Экблад, Барзал), 37:53 — 3:3. Ларкин — 2 (Крайдер, Аткинсон), 43:27 — 4:3. Парэйко — 1 (Макдэвид), 50:48 — 4:4. Победный буллит: Аткинсон. Вратари: Кинкейд — Кюмпер. Броски: 24 (5+6+12+1) — 44 (15+16+9+4). Штраф: 6 — 6.