НХЛ. Победный дубль Палата в Бостоне, шат-аут Джонса в Сан-Хосе

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 1:4

«Бостон Брюинз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).

В составе «молний» дубль на свой счет записал Ондржей Палат, также по одной шайбе в активе Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса.

У «Брюинз» единственным голом отметился Патрис Бержерон.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на площадке 60 минут и отразил 28 бросков. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Четвертая игра также пройдет в Бостоне.

Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) Голы: 0:1 – Палат (Джонсон, Строльман) – 01:47 (5x5), 0:2 – Палат (Хедман, Джирарди) – 03:19 (5x5), 1:2 – Бержерон (Пастрняк, Нэш) – 14:12 (5x4), 1:3 – Чирелли (Гурд, Макдона) – 16:43 (5x5), 1:4 – Стэмкос (Миллер, Хедман) – 59:18 (en).Вратари: Раск — Василевский. Броски: 29 (14-8-7) — 37 (19-11-7). Штраф: 27 — 19.

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 1:4

«Сан-Хосе» — «Вегас» 4:0

«Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции разгромил «Вегас Голден Найтс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Главным героем встречи стал голкипер «акул» Мартин Джонс, отразивший 34 броска из 34. Этот шат-аут стал для него вторым в нынешнем плей-офф.

Голами в составе победителей отметились Маркус Серенсен, Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Павелски.

По две результативные передачи записали на свой счет Логан Кутюр и Бренден Диллон.

Счет в серии стал ничейным – 2-2. Пятая игра пройдет в Лас-Вегасе.