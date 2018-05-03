НХЛ. Победный дубль Палата в Бостоне, шат-аут Джонса в Сан-Хосе

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 1:4
«Бостон Брюинз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).
В составе «молний» дубль на свой счет записал Ондржей Палат, также по одной шайбе в активе Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса.
У «Брюинз» единственным голом отметился Патрис Бержерон.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на площадке 60 минут и отразил 28 бросков. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Четвертая игра также пройдет в Бостоне.
«Сан-Хосе» — «Вегас» 4:0
«Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции разгромил «Вегас Голден Найтс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
Главным героем встречи стал голкипер «акул» Мартин Джонс, отразивший 34 броска из 34. Этот шат-аут стал для него вторым в нынешнем плей-офф.
Голами в составе победителей отметились Маркус Серенсен, Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Павелски.
По две результативные передачи записали на свой счет Логан Кутюр и Бренден Диллон.
Счет в серии стал ничейным – 2-2. Пятая игра пройдет в Лас-Вегасе.