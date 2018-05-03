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    НХЛ. Победный дубль Палата в Бостоне, шат-аут Джонса в Сан-Хосе

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 3 мая

    НХЛ Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
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    «Сан-Хосе» — «Вегас»
    «Сан-Хосе» — «Вегас»
    nhl.com

    «Бостон» — «Тампа-Бэй» 1:4

    «Бостон Брюинз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).

    В составе «молний» дубль на свой счет записал Ондржей Палат, также по одной шайбе в активе Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса.

    У «Брюинз» единственным голом отметился Патрис Бержерон.

    Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на площадке 60 минут и отразил 28 бросков. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Четвертая игра также пройдет в Бостоне.

    Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
    «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Палат (Джонсон, Строльман) – 01:47 (5x5), 0:2 – Палат (Хедман, Джирарди) – 03:19 (5x5), 1:2 – Бержерон (Пастрняк, Нэш) – 14:12 (5x4), 1:3 – Чирелли (Гурд, Макдона) – 16:43 (5x5), 1:4 – Стэмкос (Миллер, Хедман) – 59:18 (en).Вратари: Раск — Василевский. Броски: 29 (14-8-7) — 37 (19-11-7). Штраф: 27 — 19.
    «Бостон» — «Тампа-Бэй» 1:4

    «Сан-Хосе» — «Вегас» 4:0

    «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции разгромил «Вегас Голден Найтс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

    Главным героем встречи стал голкипер «акул» Мартин Джонс, отразивший 34 броска из 34. Этот шат-аут стал для него вторым в нынешнем плей-офф.

    Голами в составе победителей отметились Маркус Серенсен, Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Павелски.

    По две результативные передачи записали на свой счет Логан Кутюр и Бренден Диллон.

    Счет в серии стал ничейным – 2-2. Пятая игра пройдет в Лас-Вегасе.

    Плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
    «Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Серенсен (Фер, Диллон) – 15:37 (5x5), 2:0 – Донской (Диллон) – 19:54 (5x5), 3:0 – Гертл (Бедкер, Кутюр) – 25:35 (5x5), 4:0 – Павелски (Кутюр, Бернс) – 51:43 (5x4)Вратари: Джонс — Флери. Броски: 34 (11-13-10) — 34 (9-14-11).Штраф: 22 — 22.
    «Тампа-Бэй» может повести в серии с «Бостоном» после третьего матча«Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 3 мая
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