«Спартак» объявил об уходе Кольцова и еще 10 игроков, Дергачев обменян в СКА

Московский «Спартак» объявил об уходе из команды защитникаи еще 10 хоккеистов.

Столичный клуб покинули вратари Маркус Свенссон и Денис Синягин, защитники Кирилл Свиязов, Алексей Бондарев, Вилле Лаюнен, Кольцов и Олег Звягин, нападающие Игорь Мирнов, Никита Шацкий и Евгений Орлов.

Форвард Лукаш Радил, чей контракт со «Спартаком» также завершился 30 апреля, принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

Также стало известно, что «Спартак» и СКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Санкт-Петербурга перешел Александр Дергачев. «Красно-белые» получат за форварда денежную компенсацию.