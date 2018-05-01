ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» объявил об уходе Кольцова и еще 10 игроков, Дергачев обменян в СКА

    Спартак КХЛ Трансферы СКА
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Дергачев
    На фото:Александр Дергачев
    Московский «Спартак» объявил об уходе из команды защитника Кирилла Кольцова и еще 10 хоккеистов.

    Столичный клуб покинули вратари Маркус Свенссон и Денис Синягин, защитники Кирилл Свиязов, Алексей Бондарев, Вилле Лаюнен, Кольцов и Олег Звягин, нападающие Игорь Мирнов, Никита Шацкий и Евгений Орлов.

    Форвард Лукаш Радил, чей контракт со «Спартаком» также завершился 30 апреля, принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

    Также стало известно, что «Спартак» и СКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Санкт-Петербурга перешел Александр Дергачев. «Красно-белые» получат за форварда денежную компенсацию.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, СКА продлил Дацюка, Знарок может возглавить ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 01/05
    • «Автомобилист» объявил о назначении Мартемьянова
  • 01/05
    • «Амур» назвал имя нового тренера
  • 30/04
    • Генеральный менеджер «Рейнджерс» связывался с агентом Ковальчука
  • 27/04
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции
  • Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Бавария» забьет на юбилей «Реала»
  • «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
  • 2,15
    •
  • Два раза в реку не войдешь
  • «Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
  • 1,77
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 12:19
    • Анелев и Кугрышев покидают «Авангард»
  • 11:41
    • «Салават Юлаев» переподписал Ларсена
  • 11:26
    • «Автомобилист» объявил об уходе Симакова, Паренто, Кинга и еще 4 игроков
  • 11:15
    • Юха Метсола подписал контракт с «Салаватом»
  • 11:03
    • Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ
  • 10:47
    • «Автомобилист» объявил о назначении Мартемьянова
  • 10:24
    • «Сибирь» объявила об уходе Салака, Энлунда и еще 11 игроков
  • 09:56
    • Белов определился с ассистентами в «Витязе»
  • 09:21
    • «Амур» сделал квалификационные предложения двум игрокам
  • 09:10
    • Восемь игроков покинут «Адмирал»
  • 08:54
    • «Сибирь» подписала Романцева
  • НХЛ. «Тампа» взяла реванш у «Бостона», «Вегас» дожал «Сан-Хосе»
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 1 мая
    • 08:42
  • 07:33
    • «Амур» назвал имя нового тренера
  • 19:55
    • Малкин вернулся к тренировкам
  • 18:02
    • Вовченко подписал новый контракт с «Северсталью»
  • «Виннипег» обыграет «Нэшвилл» в третьем матче серии
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
    • 1,86Завтра в 03:00
  • «Вашингтон» и Холтби попробуют сдержать «Питтсбург» на его льду
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
    • 2,17Завтра в 02:30
  • 13:39
    • Московское «Динамо» расторгло контракты с тремя хоккеистами
  • 30/04
    • Генеральный менеджер «Рейнджерс» связывался с агентом Ковальчука
  • Старт второго раунда плей-офф, «Колорадо» продлил Беднара, травмы россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    • Вчера в 10:30
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон