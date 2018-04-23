ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Барзал, Бозер и Келлер — претенденты на приз лучшему новичку НХЛ

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Ванкувер Кэнакс Аризона Койотс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Барзал, Бозер и Келлер — претенденты на приз лучшему новичку НХЛ
    На фото:Барзал, Бозер и Келлер — претенденты на приз лучшему новичку НХЛ
    Мэтью Барзал, Брок Бозер и Клейтон Келлер вошли в тройку претендентов на награду «Колдер Трофи», ежегодно вручаемую лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

    Имя обладателя премии будет названо 20 июня в Лас-Вегасе.

    НХЛ назвала претендентов на «Леди Бинг Трофи»

    Форвард «Айлендерс» Барзал, которому в мае исполнится 21 год, в текущем сезоне стал лучшим по результативности в «регулярке» среди новичков, набрав 85 очков (22 шайбы + 63 передачи) в 82 матчах. Он может стать пятым игроком в истории «Айлендерс», выигравшим «Колдер», и первым с сезона-1996/97 (Брайан Берард).

    Даути, Хедман и Суббан — претенденты на «Норрис Трофи»

    Бозер, выступающий за «Ванкувер», заработал 55 баллов (29+26) в 62 встречах. 21-летний американец пропустил последние 16 матчей «регулярки» из-за травмы спины, полученной в начале марта. Только два новичка в истории «Ванкувера» забили за один сезон больше: Павел Буре (34 в сезоне-1991/92) и Тревор Линден (30 в сезоне-1988/89).

    НХЛ назвала претендентов на «Селки Трофи»

    19-летний Келлер установил рекорд «Аризоны» по результативности в одном сезоне среди дебютантов, набрав 65 очков (23+42) в 82 матчах. Келлер стал третьим новичком в истории «Джетс»/«Койотс» после Дэйла Хаверчука (1981-82) и Теему Селянне (1992-93), вошедшим в число финалистов «Колдер Трофи».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева
  • Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • ЦСКА подал признаки жизни
  • «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
  • 1,62
    •
  • Экспресс дня. «Ньюкасл» возьмет очки на «Гудисоне»
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 апреля
  • 4,03
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 10:34
    • «Адмирал» назвал имя нового главного тренера
  • 09:42
    • Гусев станет генеральным менеджером «Югры»
  • 09:03
    • Задоров подучил вызов в сборную России
  • 07:55
    • Проворов вызван в сборную России
  • НХЛ. «Питтсбург» забросил восемь шайб «Филадельфии», «Нэшвилл» разгромил «Колорадо»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 23 апреля
    • 07:44
  • 01:57
    • «Питтсбург» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
  • 23:16
    • Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура
  • 21:12
    • Никитин: «Ак Барс» заслуженно победил, Билялетдинов всем всё доказал
  • 20:44
    • Билялетдинов: Долгие годы мы работали, чтобы сегодня выиграть
  • 19:27
    • «Ак Барс» победил ЦСКА и в третий раз выиграл Кубок Гагарина
  • 18:11
    • Россия проиграла третий матч Евротура подряд
  • 16:23
    • Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ
  • 15:50
    • «Ак Барс» — ЦСКА: команды назвали составы на пятый матч финальной серии
  • 14:00
    • Морозов: Нельзя говорить, что «Ак Барс» уже не отпустит ЦСКА
  • «Вашингтон» и «Коламбус» могут сыграть очередной овертайм
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 4,00Завтра в 02:00
  • Сравняет ли «Торонто» счет в серии с «Бостоном»?
  • «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 1,99Завтра в 02:00
  • 13:12
    • Оглашен состав сборной России на матч ЮЧМ против Финляндии
  • 12:06
    • Бучневич сомневается в своей поездке на ЧМ-2018
  • Второе поражение Воробьева. Россия не справилась с Финляндией
  • Реакция СМИ на поражение сборной России от команды Финляндии
    • Вчера в 10:50
  • 10:43
    • Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон