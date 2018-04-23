На фото: Барзал, Бозер и Келлер — претенденты на приз лучшему новичку НХЛ nhl.com

вошли в тройку претендентов на награду «Колдер Трофи», ежегодно вручаемую лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Имя обладателя премии будет названо 20 июня в Лас-Вегасе.

НХЛ назвала претендентов на «Леди Бинг Трофи»

Форвард «Айлендерс» Барзал, которому в мае исполнится 21 год, в текущем сезоне стал лучшим по результативности в «регулярке» среди новичков, набрав 85 очков (22 шайбы + 63 передачи) в 82 матчах. Он может стать пятым игроком в истории «Айлендерс», выигравшим «Колдер», и первым с сезона-1996/97 (Брайан Берард).

Даути, Хедман и Суббан — претенденты на «Норрис Трофи»

Бозер, выступающий за «Ванкувер», заработал 55 баллов (29+26) в 62 встречах. 21-летний американец пропустил последние 16 матчей «регулярки» из-за травмы спины, полученной в начале марта. Только два новичка в истории «Ванкувера» забили за один сезон больше: Павел Буре (34 в сезоне-1991/92) и Тревор Линден (30 в сезоне-1988/89).

НХЛ назвала претендентов на «Селки Трофи»

19-летний Келлер установил рекорд «Аризоны» по результативности в одном сезоне среди дебютантов, набрав 65 очков (23+42) в 82 матчах. Келлер стал третьим новичком в истории «Джетс»/«Койотс» после Дэйла Хаверчука (1981-82) и Теему Селянне (1992-93), вошедшим в число финалистов «Колдер Трофи».