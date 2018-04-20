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    Даути, Хедман и Суббан — претенденты на «Норрис Трофи»

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    Объявлены имена финалистов приза лучшему защитнику
    На фото:Объявлены имена финалистов приза лучшему защитнику
    Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман второй раз подряд попал в число финалистов «Норрис Трофи» — приза, который вручается лучшему защитнику по итогам сезона, сообщается на официальном сайте НХЛ.

    Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии наград НХЛ в Лас-Вегасе.

    Хедман, в 2017 году ставший в голосовании третьим, может стать первым игроком в истории «Лайтнинг», получившим награду лучшему защитнику сезона.

    Соперниками Хедмана стали Дрю Даути из «Лос-Анджелеса» и Пи-Кей Суббан из «Нэшвилла».

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    27-летний Хедман забил 17 голов и разделил по этому показателю первое место среди игроков обороны с Иваном Проворовым из «Филадельфии» и Дуги Хэмилтоном из «Калгари».

    28-летний Даути установил личный рекорд, набрав 60 (10+50) очков в 82 матчах.

    28-летний Суббан блистал в обороне «Предаторз», которая стала лучшей в НХЛ по голам (56) и очкам (206). 16 голов стали его лучшим результатом в карьере, а 59 очков — это на одно меньше, чем его рекорд, установленный в сезоне-2014/15 в составе «Монреаля».

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