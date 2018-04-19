НХЛ назвала претендентов на «Селки Трофи»

из «Бостона»,из «Филадельфии» ииз «Лос-Анджелеса» вошли в шорт-лист претендентов на приз имени Фрэнка Селки, который вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам сезона, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии наград НХЛ в Лас-Вегасе.

32-летний Бержерон стал номинантом на престижный приз в седьмой раз подряд, превзойдя рекорд россиянина Павла Дацюка, который номинировался на «Селки Трофи» каждый сезон с 2008 по 2013 годы.

Кутюрье будет претендовать на данную награду впервые в своей карьере, а Копитар — в четвертый раз за пять лет. Словенский форвард «Лос-Анджелеса» получил «Селки Трофи» в 2016 году. Бержерон же может стать обладателем трофея в пятый раз за карьеру (2012, 2014, 2015, 2017).