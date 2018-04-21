НХЛ назвала претендентов на «Леди Бинг Трофи»

Форвард «Флориды», нападающий «Вегаса»и форвард «Баффало»вошли в тройку претендентов на награду «Леди Бинг Трофи», которая ежегодно вручается в НХЛ хоккеисту, ставшему воплощением честной спортивной борьбы, джентльменского поведения и высокого игрового мастерства, сообщается на официальном сайте лиги.

Имя обладателя премии будет названо 20 июня в Лас-Вегасе.

Даути, Хедман и Суббан — претенденты на «Норрис Трофи»

В текущем сезоне Барков семь раз нарушил правила, получив за них 14 штрафных минут. Форвард сборной Финляндии стал финалистом награды во второй раз за три сезона.

Карлссон получил шесть малых штрафов (12 минут). Он может стать первым игроком с сезона-1979/80, выигравшим личный приз по итогам сезона в составе команды-дебютанта.

НХЛ назвала претендентов на «Селки Трофи»

О'Райли всего один раз нарушил правила — меньше всех среди игроков, которые провели не менее 41 матча. Он уже получал «Леди Бинг Трофи» в сезоне-2013/14, когда выступал за «Колорадо».