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    НХЛ назвала претендентов на «Леди Бинг Трофи»

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    НХЛ назвала претендентов на «Леди Бинг Трофи»
    На фото:НХЛ назвала претендентов на «Леди Бинг Трофи»
    Форвард «Флориды» Александр Барков, нападающий «Вегаса» Уильям Карлссон и форвард «Баффало» Райан О'Райли вошли в тройку претендентов на награду «Леди Бинг Трофи», которая ежегодно вручается в НХЛ хоккеисту, ставшему воплощением честной спортивной борьбы, джентльменского поведения и высокого игрового мастерства, сообщается на официальном сайте лиги.

    Имя обладателя премии будет названо 20 июня в Лас-Вегасе.

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    В текущем сезоне Барков семь раз нарушил правила, получив за них 14 штрафных минут. Форвард сборной Финляндии стал финалистом награды во второй раз за три сезона.

    Карлссон получил шесть малых штрафов (12 минут). Он может стать первым игроком с сезона-1979/80, выигравшим личный приз по итогам сезона в составе команды-дебютанта.

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    О'Райли всего один раз нарушил правила — меньше всех среди игроков, которые провели не менее 41 матча. Он уже получал «Леди Бинг Трофи» в сезоне-2013/14, когда выступал за «Колорадо».

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