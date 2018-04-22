Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Заброшенными шайбами в составе финской команды отметились Антти Суомела, Олли Палола, Хенри Йокихардью, Юусо Пуустинен, Пекка Йормакка, Вилле Покка и Сами Санделль.
Чешская команда ответила точным броском Антона Рёдина, а Деннис Эверберг оформил дубль.
Напомним, ранее Россия на Чешских играх проиграла Швеции и Финляндии с одинаковым счетом — 1:2.
Евротур. Чешские хоккейные игры
Швеция — Финляндия — 3:7 (0:1, 1:2, 2:4)
Голы: Суомела — 2 (Вааканайнен), 9:21 — 0:1. Палола — 1 (Суомела), 20:22 — 0:2. Редин — 1 (Й. Андерссон, Арнессон), 27:21 — 1:2. Йокихарью — 2 (Энлунд, Ниеми), 33:21 — 1:3. Пуустинен — 1 (Раяла, Санделл), 41:42 — 1:4. Эверберг — 3 (Элунд, Юнссон Фьелльбю), 48:10 — 2:4. Йормакка — 1, 52:37 — 2:5. Эверберг — 4 (Юнссон Фьелльбю), 55:36 — 3:5. Анттила — 1 (мен., п.в.), 59:45 — 3:6. Санделл — 1 (Хонка), 59:59 — 3:7.Вратари: Густавссон (57:55 — 59:45) — Хуссо.Броски: 17 (3+10+4) — 31 (11+9+11).Штраф: 4 — 2.