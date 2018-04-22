Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Напомним, ранее Россия на Чешских играх проиграла Швеции и Финляндии с одинаковым счетом — 1:2.

Заброшенными шайбами в составе финской команды отметились Антти Суомела, Олли Палола, Хенри Йокихардью, Юусо Пуустинен, Пекка Йормакка, Вилле Покка и Сами Санделль .

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