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    Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура

    Евротур Чешские хоккейные игры Сборная Финляндии Сборная Швеции
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    Финляндия — Швеция
    На фото:Финляндия — Швеция
    В заключительном матче чешского этапа Еврохоккейтура сборная Финляндии одержала крупную победу над командой Швеции — 7:3 (1:0, 2:1, 4:2).

    Заброшенными шайбами в составе финской команды отметились Антти Суомела, Олли Палола, Хенри Йокихардью, Юусо Пуустинен, Пекка Йормакка, Вилле Покка и Сами Санделль.

    Чешская команда ответила точным броском Антона Рёдина, а Деннис Эверберг оформил дубль.

    Напомним, ранее Россия на Чешских играх проиграла Швеции и Финляндии с одинаковым счетом — 1:2.

    Евротур. Чешские хоккейные игры
    Швеция — Финляндия — 3:7 (0:1, 1:2, 2:4)
    Голы: Суомела — 2 (Вааканайнен), 9:21 — 0:1. Палола — 1 (Суомела), 20:22 — 0:2. Редин — 1 (Й. Андерссон, Арнессон), 27:21 — 1:2. Йокихарью — 2 (Энлунд, Ниеми), 33:21 — 1:3. Пуустинен — 1 (Раяла, Санделл), 41:42 — 1:4. Эверберг — 3 (Элунд, Юнссон Фьелльбю), 48:10 — 2:4. Йормакка — 1, 52:37 — 2:5. Эверберг — 4 (Юнссон Фьелльбю), 55:36 — 3:5. Анттила — 1 (мен., п.в.), 59:45 — 3:6. Санделл — 1 (Хонка), 59:59 — 3:7.Вратари: Густавссон (57:55 — 59:45) — Хуссо.Броски: 17 (3+10+4) — 31 (11+9+11).Штраф: 4 — 2.
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