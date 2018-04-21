Cборная России победила Чехию на ЮЧМ

Сумеет ли «Колорадо» сравнять счет в серии? «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 23 апреля 1,92 Послезавтра в 02:00

Одержит ли «Питтсбург» третью выездную победу над «Филадельфией»? «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля 1,66 Завтра в 22:00

Закончит ли «Ак Барс» серию с ЦСКА в пяти матчах? «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 22 апреля 1,93 Завтра в 17:00

1-3 в финале не отыгрываются. Казань в шаге от трофея Победа «Ак Барса» в Москве — в обзоре СМИ 10:01

НХЛ. «Филадельфия» и «Колорадо» продлили серии, «Виннипег» — во втором раунде Подробности матчей плей-офф НХЛ 21 апреля 07:50