Cборная России победила Чехию на ЮЧМ

Заброшенные шайбы в составе российской команды на свой счёт сумели записать Иван Морозов, Василий Подколзин и Павел Дорофеев. Голы у чешской команды забили Якуб Лауко и Войтех Стронджала.
В другом матче дня сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Швеции со счётом 3:4 (1:0, 1:2, 1:2).
Чемпионат мира (до 18 лет). Групповой турнир. Группа В
Чехия — Россия — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Лауко — 1 (бол., Пекарж, Квасница), 17:11 — 1:0. Морозов — 2 (бол.), 35:26 — 1:1. Подколзин — 1 (Михайлов, Спиридонов), 49:20 — 1:2. Дорофеев — 1 (Замула), 52:22 — 1:3. Строндала — 1 (Гайарски, Йеник), 58:10 — 2:3.Вратари: Достал (56:33 — 58:10, 58:43) — Мифтахов.Броски: 23 (8+8+7) — 37 (9+18+10).