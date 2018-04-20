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    Кравцов и Кручинин могут перейти в СКА

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    Алексей Кручинин
    На фото:Алексей Кручинин
    Нападающие «Трактора» Алексей Кручинин и Виталий Кравцов в ближайшее время могут стать игроками СКА, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

    Действующие контракты хоккеистов с челябинским клубом истекают по окончании сезона-2018/19, поэтому переход в СКА, как ожидается, будет проведен через обмен.

    26-летний Кручинин и 18-летний Кравцов стали вторым и третьим бомбардирами «Трактора» в плей-офф сезона-2017/18, набрав соответственно 13 (5+8) и 11 (6+5) очков.

    Оба хоккеиста были вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Дании, в настоящий момент Кручинин продолжает работу с главной командой, а Кравцов переведен в олимпийскую сборную России.

    Ранее стало известно, что главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб СКА в следующем сезоне.

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