Кравцов и Кручинин могут перейти в СКА

Нападающие «Трактора»в ближайшее время могут стать игроками СКА, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Действующие контракты хоккеистов с челябинским клубом истекают по окончании сезона-2018/19, поэтому переход в СКА, как ожидается, будет проведен через обмен.

26-летний Кручинин и 18-летний Кравцов стали вторым и третьим бомбардирами «Трактора» в плей-офф сезона-2017/18, набрав соответственно 13 (5+8) и 11 (6+5) очков.

Оба хоккеиста были вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Дании, в настоящий момент Кручинин продолжает работу с главной командой, а Кравцов переведен в олимпийскую сборную России.

Ранее стало известно, что главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб СКА в следующем сезоне.