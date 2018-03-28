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    Чернышенко: «Югра» и «Лада» будут выступать в ВХЛ

    КХЛ Югра Лада
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    Дмитрий Чернышенко
    На фото:Дмитрий Чернышенко
    Тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра», исключенные из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по решению совета директоров, будут выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

    «Сегодня был утвержден состав клубов на следующий сезон. Я ратовал за 24 клуба, как было изначально задумано стратегией. "Югра" и "Лада" будут выступать в ВХЛ.

    Решение принималось на основании рейтинга — там восемь критериев, 30% которого это спортивный результат. У клубов была самая высокая доля бюджетного финансирования и никакого ТВ-спроса. Череповецкая "Северсталь" также была внизу рейтинга, но ее показатели заметно улучшились. Клуб дает продукт, который нужен лиге», — передает слова Чернышенко «Чемпионат».

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